The Best divulga seleções do ano sem Mbappé e brasileiros

Entidade escolhe melhores atletas da temporada no futebol masculino e feminino; confira time ideal de cada categoria

A Fifa anunciou, nesta terça-feira, a seleção masculina e feminina da temporada 2024/25 durante a cerimônia do prêmio The Best, em Doha, no Catar. Essa é a segunda temporada em que as equipes ideais foram eleitas por votação popular, separada do Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol (FIFPro). A votação teve votos de torcedores, capitães, técnicos de seleções e representantes da mídia. Nenhum brasileiro ou brasileira apareceu nas listas deste ano.

Mbappé e Raphinha ficaram fora da lista. Uma das surpresas, por outro lado, é a presença do espanhol Pedri entre os meio-campistas. O The Best ocorre desde 2016, após a separação entre a entidade máxima do futebol e a revista France Football. Entre 2010 e 2015 o prêmio de melhor do mundo era unificado e se chamava Fifa Bola de Ouro. Seleção Masculina Goleiro: Donnarumma (ITA/Manchester City)

Defensores: Hakimi (MAR/Paris Saint-Germain), Willian Pacho (EQU/Paris Saint-Germain) e Virgil Van Dijk (HOL/Liverpool)

Meio-campistas: Cole Palmer (ING/Chelsea), Jude Bellingham (ING/Real Madrid), Vitinha (POR/Paris Saint-Germain) e Pedri (ESP/Barcelona)

Atacantes: Lamine Yamal (ESP/Barcelona) e Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain)