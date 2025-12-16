The Best 2025: Iraquianos vencem prêmio de melhores torcedores do ano

Fãs do Zakho fizeram ação em estádio para doação de brinquedos: "Nossos torcedores são a espinha dorsal do time e sempre chamam a atenção" / Crédito: Jogada 10

A Fifa divulgou nesta terça-feira (16), os premiados do prêmio The Best 2025. Na categoria “Torcedor do Ano”, os torcedores do Zakho, clube do Iraque, venceram por conta de uma ação de doações de brinquedos feita em partida do campeonato local. “A ação de jogar brinquedos de crianças no estádio demonstrou um espírito humanitário exemplar, reconhecido pela comunidade esportiva do Curdistão, do Iraque e da Ásia. Nossos torcedores são a espinha dorsal do time e sempre chamam a atenção com suas ações criativas. Esperamos que o apoio deles continue enquanto buscamos ainda mais sucesso”, em nota oficial do Zakho.