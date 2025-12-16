Thairo Arruda toma posse como representante do Brasil em comitê da Fifa

Alta cúpula da entidade máxima do futebol recebeu o dirigente do Mais Tradicional, nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar

Thairo Arruda, CEO do Botafogo, foi empossado, nesta terça-feira (16), como representante do Brasil na “Comissão de Grupos de Interesse do Futebol Masculino” da Fifa.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, Samir Xaud, presidente da CBF, e Mattias Grafström, secretário-geral da Fifa, receberam Thairo, em Doha, no Catar, antes da solenidade de posse. A cúpula da entidade máxima do futebol internacional está reunida na capital daquele país, sede da final do Intercontinental, entre Paris Saint-Germain e Flamengo, nesta quarta-feira (17), às 14h (horário de Brasília).