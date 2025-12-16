Sobe e desce: quem sai de 2025 em alta ou em baixa no Fluminense

Tricolor teve ano com vice do Carioca, eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Mas fez história no Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

Depois da eliminação para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense não entrará mais em campo em 2025. A temporada irregular de vários dos jogadores utilizados inicialmente por Mano Menezes e, posteriormente, por Renato Gaúcho e Zubeldía acabaram traduzindo os altos e baixos do time. O Jogada10 faz um levantamento e mostra um sobe e desce dos atletas considerando os rendimentos em todas as competições. Em alta Fábio: Mesmo ao 45 anos, o goleiro foi um dos melhores jogadores do Fluminense na temporada. Ele fez incontáveis defesa importantes ao longo do ano. O último jogo do Tricolor no ano, aliás, marcou com o brilho do arqueiro, que fez pelo menos quatro defesas complicadas. Além disso, entrou para história ao disputar todos os jogos do Brasileirão 2025.

Thiago Silva: Guerreiro da zaga tricolor. O experiente Thiago Silva foi o principal jogador para organizar a defesa na temporada. Grande qualidade nas saídas de bola, rapidez na recomposição e responsável pela liderança do time. Peça fundamental para o elenco, mas que já afirmou que não vai ficar no clube em 2026. Uma perda de peso para o Tricolor. Martinelli: O volante fez, mais uma veez, uma grande temporada e sendo um dos melhores da posição. A frieza na saída de bola é o que chama atenção, além da boa marcação junto ao adversário. Na parte individual, o jogador mudou a alimentação, perdeu percentual de gordura, ganhou musculatura e resistência. Virou jogador de confiança com todos os treinadores que passaram pelo clube. Hércules: Chegou ao Fluminense no início do ano com grande expectativa. O volante teve dificuldades em adaptação na equipe titular e recebeu críticas da torcida. Ele, em algum momento do ano, chegou a deletar redes sociais, mas recebeu apoio de Renato. De maneira surpresa teve seu ápice no Mundial de Clubes ao marcar dois gols importantes ao sair do banco de reservas. Consolidou-se como titular, fez o ano com mais gols em sua carreira e se destacou também pelos desarmes. Além disso, foi o jogador de linha que mais atuou na temporada. Canobbio: Contratação mais cara da história do Fluminense, o uruguaio chegou sob desconfiança, teve oscilações, mas conseguiu ser importante ao clube em 2025. O atacante foi peça importante na boa campanha que o Flu faz no fim da temporada, contribuindo com gols, assistências e muita dedicação tática – apesar do pênalti perdido na semifinal da Copa do Brasil.

Intermediário Lucho Acosta: O argentino chegou no meio do ano e demorou a receber chances. Com Renato Gaúcho, o meia pouco entrou em campo, mas ganhou sequência com Zubeldía. Foi, aliás, em vários na reta final de Campeonato Brasileiro, principalmente, pelos dribles e armação das jogadas com ausência de Ganso. Entretanto, nos últimos jogos do ano, o poder de decisão do argentino não se sobressaiu e errou muito nas partidas. Apesar disso, é promissor para próxima temporada. Ganso: Viveu um ano atípico por conta de um problema no coração e ainda com uma lesão na panturrilha esquerda em setembro. Com sua ausência, o time jogou por muito com três volantes e também com Lucho Acosta. A sua qualidade foi indiscutível e chegou a ser decisiva em momentos da temporada. Fez apenas 28 jogos e dois gols no ano. Aos 36 anos, ele tem futuro incerto no Fluminense. Renê: O lateral-esquerdo chegou muito criticado pela torcida por sua idade, mas surpreendeu. Correto nas questões táticas, além de saídas de bolas com tranquilidade. Claro, houve oscilações e erros em momentos decisivos como em clássico contra o Flamengo. Entretanto, mostrou-se seguro na maior parte dos jogos.

Kevin Serna: Apesar de ser o segundo jogador com maior participação de gols na temporada e ganhar sua primeira oportunidade na seleção da Colômbia, o atacante passou por altos e baixos. Assim como Canobbio, foi voluntarioso na marcação e incansável para recompor. No entanto, errou muitos nas tomadas de decisões nos ataques, o que gerou muita irritação da torcida tricolor. Em baixa Everaldo: Titular da posição encerrou o ano com uma seca de 21 partidas sem balançar as redes. Everaldo marcou pela última vez no dia 30 de julho, na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Apesar de voluntarioso taticamente e vontade para tentar atrapalhar a zaga adversária, a eficiência do jogador pecou em momentos decisivos. John Kennedy: Retornou de empréstimo após boas atuações no Pachuca, do México, no meio do ano. Entretanto, o camisa 99 não conseguiu ser decisivo como na Libertadores de 2023. Fez partidas abaixo do esperado, com erros constantes de passes e sem entrega nos jogos. Na semifinal contra o Vasco, cobrou de forma displicente a cobrança de pênalti. Teve apenas quatro participações de gols pelo Fluminense.