Saúl abre o verbo: “Flamengo é maior do que o Real Madrid”

Às vésperas da final da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain, o espanhol Saúl Ñíguez elevou o tom ao falar sobre o Flamengo e colocou o clube carioca em um patamar superior ao do Real Madrid quando o assunto é identificação com a torcida. Em entrevista ao jornal espanhol As, o meio-campista afirmou que o clube se diferencia pela presença massiva de seus torcedores e pelo ambiente criado nos estádios, algo que, segundo ele, não se repete no time merengue. Para Saúl, o Real construiu fama global a partir de conquistas históricas, porém não transmite a mesma sensação nas arquibancadas. Em contrapartida, o jogador ressaltou que o Flamengo mobiliza multidões em qualquer lugar.

“(O Flamengo) É maior que o Real Madrid. Na verdade, o Real não tem torcida. É famoso pelo que ganhou e é conhecido em todo o mundo, e por isso tem seguidores. Mas se você vai ao estádio, não sente nada. Por outro lado, você vai ao Maracanã, um estádio emblemático, e está sempre cheio. Fora de casa, o campo está cheio de torcedores do Flamengo (…) Você vai a Lima e nossa torcida lota 100%. E a do Palmeiras não enche… Você para e diz: esta sim é uma torcida grande”, disse o jogador. Elogios a Filipe Luís Contratado em julho, o espanhol explicou que a chegada ao Flamengo passou diretamente pela influência de Filipe Luís, atual treinador da equipe e ex-companheiro no Atlético de Madrid. “O Filipe foi um elemento a mais. As pessoas pensam que escolhi o Flamengo porque tínhamos uma relação especial e éramos companheiros (no Atlético). Não só comigo, também com mais sete ou oito jogadores que atuaram com ele anteriormente. Ele vai muito bem, com muita naturalidade. Só tem um ano como treinador. É uma barbaridade o que ele faz”, afirmou. Enquanto se adapta ao futebol brasileiro, Saúl afirmou que vive um momento positivo fora de campo. Ele destacou a boa adaptação da família ao Rio de Janeiro e revelou que tem um filho brasileiro. Em paralelo, o meia garantiu que ainda busca apresentar sua melhor versão em campo e assegurou que o público rubro-negro não viu nem metade do seu potencial técnico e físico.

Em busca de um capítulo histórico Mesmo em poucos meses no clube, o jogador já soma conquistas expressivas, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Agora, ele tenta ampliar a galeria de troféus com a Copa Intercontinental. Embora reconheça a força do Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, Saúl disse que o elenco acredita na possibilidade de escrever mais um capítulo histórico, impulsionado pelo peso da camisa e pelo apoio de milhões de torcedores. “A final contra o Paris é muito complicada, mas temos muita vontade. Jogamos pelos 42 milhões, ou mais, de torcedores”, revelou. Por fim, o meio-campista revelou conviver com dores constantes no tendão esquerdo e confirmou que utiliza medicamentos diariamente para conseguir atuar. Diante disso, ele já discute com o departamento médico a possibilidade de uma cirurgia após a decisão no Catar. O objetivo, segundo Saúl, é se recuperar plenamente para chegar em alto nível físico e técnico aos desafios da próxima temporada.