São Paulo rompe parceria com nutrólogo após episódio envolvendo medicamento irregular

Clube entende que indicação de caneta emagrecedora feriu protocolos internos e decide rever processos no departamento de saúde / Crédito: Jogada 10

O São Paulo decidiu encerrar a parceria com o nutrólogo Eduardo Rauen. Ele era o profissional que liderava a implementação do projeto TecFut. Além disso, estava sendo considerado peça-chave no planejamento do departamento de preparação e saúde do clube para 2026. A rescisão aconteceu depois de o clube tomar conhecimento de que o médico indicou o uso do medicamento Mounjaro a jogadores do elenco profissional, com fornecimento apontado como irregular pela Anvisa. Internamente, a diretoria classificou o caso como uma violação de protocolos médicos e institucionais. A avaliação foi de que a situação expôs o São Paulo a riscos jurídicos, esportivos e de imagem. Ainda mais em um momento de maior vigilância externa e cobrança por práticas mais rígidas de governança.