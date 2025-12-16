Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo rompe parceria com nutrólogo após episódio envolvendo medicamento irregular

Clube entende que indicação de caneta emagrecedora feriu protocolos internos e decide rever processos no departamento de saúde
O São Paulo decidiu encerrar a parceria com o nutrólogo Eduardo Rauen. Ele era o profissional que liderava a implementação do projeto TecFut. Além disso, estava sendo considerado peça-chave no planejamento do departamento de preparação e saúde do clube para 2026. A rescisão aconteceu depois de o clube tomar conhecimento de que o médico indicou o uso do medicamento Mounjaro a jogadores do elenco profissional, com fornecimento apontado como irregular pela Anvisa.

Internamente, a diretoria classificou o caso como uma violação de protocolos médicos e institucionais. A avaliação foi de que a situação expôs o São Paulo a riscos jurídicos, esportivos e de imagem. Ainda mais em um momento de maior vigilância externa e cobrança por práticas mais rígidas de governança.

O episódio também gerou desconforto no departamento de futebol e na comissão técnica liderada por Hernán Crespo. Pessoas próximas ao dia a dia do clube relatam que o conhecimento sobre o uso das chamadas canetas emagrecedoras chegou ao treinador ao longo da temporada. Contudo, teria encontrado resistência por parte da comissão.

Nos bastidores, a saída de Rauen está sendo tratada como uma medida para conter o desgaste no setor de saúde. Este que já vinha sendo alvo de críticas internas. A diretoria avalia agora uma revisão ampla dos processos médicos, com reforço nos mecanismos de controle e governança, além de uma reanálise do próprio TecFut, projeto que havia sido incorporado ao CT da Barra Funda com a proposta de modernizar os métodos de preparação e recuperação dos atletas.

