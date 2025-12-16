São Paulo monitora a situação do centroavante Brenner

No Cincinnati, Brenner disputou 83 jogos e marcou 33 gols, números que destacam sua passagem pelo futebol norte-americano. Já na Udinese, o atacante teve mais dificuldades, somando apenas 18 partidas e dois gols. A diferença de rendimento entre as duas passagens reflete um momento de adaptação ao futebol europeu, o que tem levado o jogador a considerar com bons olhos uma possível volta ao Brasil, onde viveu sua melhor fase.

O atacante Brenner está em um momento de indefinição sobre seu futuro. Após encerrar seu empréstimo com o Cincinnati, dos Estados Unidos, onde atuou por duas temporadas, o jogador retorna à Udinese, da Itália, com quem tem contrato até 2028. No entanto, o atleta ainda não tem garantido seu retorno ao futebol europeu. Assim, o cenário pode mudar caso surjam propostas do Brasil, especialmente do São Paulo, clube em que se destacou antes de sua ida para a Europa.

Cria de Cotia, Brenner foi uma das grandes revelações do São Paulo em 2020. Sob o comando de Fernando Diniz, o atacante marcou 22 gols em 44 jogos. Além disso, foi um dos principais nomes da equipe que quase ganhou o Brasileiro aquele ano, o que lhe garantiu a transferência para a Europa. Desde então, ele sempre demonstrou carinho pelo Tricolor. Em entrevista recente à “TNT Sports”, Brenner fez questão de ressaltar seu vínculo afetivo com o clube paulista.

“Eu sempre acompanho todos os jogos do São Paulo, estou sempre torcendo e vibrando daqui. Se um dia eu voltar ao Brasil, minha prioridade será o São Paulo. É o clube que me abriu as portas e me fez quem eu sou hoje”, afirmou o atacante.

São Paulo quer, mas crise financeira atrapalha

Apesar do desejo declarado de retornar ao Brasil e a preferência pelo São Paulo, o clube enfrenta uma grave crise financeira e, por enquanto, não tem conversas avançadas para trazer Brenner de volta. O Tricolor, ciente de suas limitações orçamentárias, adota cautela em qualquer negociação e tem acompanhado a situação do atacante sem se precipitar. Uma das possibilidades em análise seria buscar um empréstimo sem custos, algo que poderia viabilizar a negociação sem impactar de maneira significativa a folha salarial.

Com o São Paulo em um momento delicado financeiramente, o clube prioriza negociações mais estratégicas e que não envolvam grandes investimentos. O retorno de Brenner ao Brasil dependerá de fatores como o interesse de outros clubes e a flexibilidade da Udinese em relação a empréstimos. Além disso, o jogador deve considerar as condições de sua adaptação no futebol brasileiro e a sua vontade de defender novamente as cores do clube onde deu seus primeiros passos no futebol profissional.