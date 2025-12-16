Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos vai enxugar folha salarial antes de avançar em contratações

Saídas de jogadores com alto custo, como Tiquinho Soares, Mayke e Brahimi, são vistas como passo essencial para viabilizar reforços
O Santos trabalha nos bastidores para promover uma reformulação significativa no elenco a partir de 2026. O objetivo é aliviar a folha salarial, reorganizar o grupo e criar margem financeira para a chegada de reforços considerados estratégicos, como Gabigol, que vive reta final de vínculo com o Cruzeiro e é tratado como prioridade pelo clube.

A diretoria avalia que, antes de avançar por nomes de peso no mercado, será necessário abrir espaço no orçamento. Dentro desse planejamento, o centroavante Tiquinho Soares aparece como principal candidato a deixar a Vila Belmiro. Com desempenho abaixo do esperado ao longo da temporada e salário elevado, o jogador também manifesta interesse em buscar novos ares. Botafogo e Coritiba surgem como possíveis destinos para o atacante de 34 anos.

Além de Tiquinho, outros atletas estão no radar para negociação. O lateral-direito Mayke, que demorou a aceitar a proposta santista no início do ano e só fechou após receber uma compensação salarial relevante, não correspondeu em campo e não está nos planos da comissão técnica para 2026, apesar de estar adaptado ao elenco. Já o atacante argelino Brahimi Bilal, contratado como aposta de mercado, teve participação mínima na Série A, atuando por apenas 20 minutos. Com custo elevado entre salários e luvas, ele já recebeu o comunicado de que não seguirá no clube.

A liberação desses jogadores é considerada fundamental para que o Santos consiga absorver novas contratações. Gabigol, nesse contexto, é visto internamente como um reforço capaz de elevar o patamar técnico e midiático do time, mas também representa um investimento pesado. Por isso, o clube adota cautela diante das limitações financeiras atuais e da indefinição sobre o futuro do atacante no Cruzeiro.

Santos também tem venda de atletas no horizonte

Além das rescisões e dispensas, o Santos também estuda vendas para fazer caixa. O jovem Souza está sendo apontado como o principal ativo do elenco para a próxima janela de transferências, embora ainda não haja propostas oficiais. Paralelamente, há dirigentes que defendem a recuperação e valorização de atletas do atual grupo, como alternativa para reduzir gastos em contratações.

Assim, para 2026, a palavra de ordem é cautela. Os investimentos devem ser pontuais, e a grande prioridade segue sendo a renovação de Neymar, tratada com otimismo nos corredores do clube. Já a possível volta de Gabigol, embora desejada, depende diretamente da reorganização financeira e das movimentações que o Santos conseguirá concretizar no mercado nos próximos meses.

Tags

Santos

