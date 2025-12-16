Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos abre negociações com Gabigol após sinal verde do Cruzeiro

Atacante foi liberado para procurar um novo clube após a chegada de Tite no Cabuoso. Peixe tenta resolver situação financeira
O Santos abriu, de forma oficial, as negociações para tentar contratar o atacante Gabigol. O jogador não faz mais parte dos planos do Cruzeiro, que liberou o atleta para buscar um novo clube, após o anúncio do técnico Tite.

A diretoria alvinegra tentará costurar o negócio enquanto enxuga a folha salarial dentro do clube. De acordo com o portal Uol, o Peixe buscará a contratação através de um empréstimo com opção de compra ou por uma rescisão amigável entre Gabigol e o Cruzeiro.

Nos bastidores, a segunda opção é vista como viável, embora ainda não haja confirmação. O atacante tem contrato com o clube mineiro até o final de 2028.

Um dos problemas para a conclusão do negócio é o alto salário do jogador. O Santos espera que o atacante aceite uma redução dos valores recebidos pelo Cruzeiro, que está entre os maiores do futebol brasileiro. Uma das opções alvinegras para driblar a situação é oferecer um contrato mais longo para Gabigol. Além disso, o clube trabalha para liberar espaço na folha salarial, com a saída de alguns jogadores.

