Santos abre negociações com Gabigol após sinal verde do Cruzeiro

Atacante foi liberado para procurar um novo clube após a chegada de Tite no Cabuoso. Peixe tenta resolver situação financeira / Crédito: Jogada 10

O Santos abriu, de forma oficial, as negociações para tentar contratar o atacante Gabigol. O jogador não faz mais parte dos planos do Cruzeiro, que liberou o atleta para buscar um novo clube, após o anúncio do técnico Tite. A diretoria alvinegra tentará costurar o negócio enquanto enxuga a folha salarial dentro do clube. De acordo com o portal Uol, o Peixe buscará a contratação através de um empréstimo com opção de compra ou por uma rescisão amigável entre Gabigol e o Cruzeiro.