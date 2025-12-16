Samir Xaud dispara sobre final: “Somos todos Flamengo”Presidente da CBF, presente em Doha, no Catar, fala sobre decisão do Intercontinental durante premiação do "The Best"
Presente no “The Best”, prêmio da Fifa para os melhores do mundo no ano, nesta terça-feira (16/12), o presidente da CBF, Samir Xaud, falou sobre a possibilidade de título do Flamengo no Intercontinental. O evento, realizado exatamente em Doha, no Catar, onde o Fla enfrenta o PSG (FRA) pelo troféu, contou com a presença do mandatário, que, dessa forma, encheu a bola do Mengão.
Segundo Xaud, o Flamengo representará todo o povo brasileiro em busca de uma das principais taças do futebol mundial. Ele elogiou a temporada rubro-negra, que pode terminar de maneira perfeita, aliás.
“Muito importante para o futebol brasileiro. Flamengo vem de uma excelente campanha o ano todo. Já levantou duas taças este ano (NR: seis taças). Acredito que esse título é muito esperado para o povo brasileiro, principalmente pela torcida do Flamengo. Então, amanhã (quinta) todos nós somos Flamengo!”, disse o mandatário.
A final contra o PSG ocorre nesta quarta-feira (17/12), às 14h (de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (QAT). O Fla chegou à final após eliminar o Cruz Azul (MEX) e o Pyramids (EGI) nas quartas de final e semifinal, respectivamente. Se vencer o PSG, conquistará seu segundo Intercontinental, encerrando a espera que já data desde 1981, quando o Rubro-Negro, de Zico e cia, venceu o Liverpool (ING).