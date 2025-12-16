Samir Xaud dispara sobre final: “Somos todos Flamengo”

Presidente da CBF, presente em Doha, no Catar, fala sobre decisão do Intercontinental durante premiação do "The Best"

Segundo Xaud, o Flamengo representará todo o povo brasileiro em busca de uma das principais taças do futebol mundial. Ele elogiou a temporada rubro-negra, que pode terminar de maneira perfeita, aliás.

Presente no “The Best”, prêmio da Fifa para os melhores do mundo no ano , nesta terça-feira (16/12), o presidente da CBF, Samir Xaud, falou sobre a possibilidade de título do Flamengo no Intercontinental. O evento, realizado exatamente em Doha, no Catar, onde o Fla enfrenta o PSG (FRA) pelo troféu, contou com a presença do mandatário, que, dessa forma, encheu a bola do Mengão.

“Muito importante para o futebol brasileiro. Flamengo vem de uma excelente campanha o ano todo. Já levantou duas taças este ano (NR: seis taças). Acredito que esse título é muito esperado para o povo brasileiro, principalmente pela torcida do Flamengo. Então, amanhã (quinta) todos nós somos Flamengo!”, disse o mandatário.

A final contra o PSG ocorre nesta quarta-feira (17/12), às 14h (de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (QAT). O Fla chegou à final após eliminar o Cruz Azul (MEX) e o Pyramids (EGI) nas quartas de final e semifinal, respectivamente. Se vencer o PSG, conquistará seu segundo Intercontinental, encerrando a espera que já data desde 1981, quando o Rubro-Negro, de Zico e cia, venceu o Liverpool (ING).