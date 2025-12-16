Ronaldo diz que Kings League é “mais divertida” que o futebol tradicional

O comentário surgiu após Ronaldo estar sendo questionado sobre como enxerga o desafio de transformar a paixão nacional pelo futebol em um novo modelo, que mistura espetáculo e competitividade. Assim, na resposta, o Fenômeno destacou o caráter de entretenimento da Kings League e reforçou que a proposta não concorre com o futebol convencional.

Uma declaração de Ronaldo Fenômeno ganhou grande repercussão nesta terça-feira (16/12) durante uma live realizada na página oficial da Kings League Brasil. Presidente da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Kings League , que acontece em janeiro, em São Paulo, o ex-jogador afirmou que o formato da modalidade, para ele, tem um tom mais divertido do que o futebol tradicional.

“Aqui nós não vamos inventar nada. O povo brasileiro já é apaixonado por futebol, e esse formato, sejamos sinceros, é muito mais divertido do que o formato tradicional, que todos nós somos apaixonados. É um formato de entretenimento e, como todos nós já falamos antes, é um complemento para o futebol tradicional. Acho que isso daqui ajuda a fomentar o futebol, então acho que é bem por aí. Não tem muito o que inventar, a paixão já está na cabeça do povo brasileiro. O povo já abraçou no campeonato nacional e vai abraçar também na Copa das Nações”, afirmou Ronaldo.

Ronaldo presidente do Brasil na Kings League

Ronaldo se juntou a um seleto grupo de celebridades que integram a presidência da Seleção Brasileira na Kings League. Afinal, o grupo já conta com nomes como Neymar, Kaká, Gaules, Ludmilla e Luqueta. A chegada do Fenômeno, entretanto, está sendo vista internamente como um impulso importante, não apenas pelo que representa dentro de campo, mas também pela experiência adquirida fora dele.

Atual campeã do mundo, a seleção brasileira terá um desafio significativo para defender o título. O Brasil caiu em um considerado “grupo da morte”, ao lado de Espanha, Catar e Peru, logo na primeira fase do torneio.

A Copa do Mundo da Kings League será disputada à partir do dia 3 de janeiro, em São Paulo. Além disso, o torneio está sendo tratado como um dos principais eventos do calendário global da modalidade.