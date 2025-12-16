PSG e Flamengo já no clima de final do Intercontinental

Fifa divulga "ensaio" fotográfico com Marquinhos e Bruno Henrique, capitães dos clubes, com taça do torneio no Catar / Crédito: Jogada 10

Com a proximidade da final da segunda edição do Intercontinental em seu novo formato, a Fifa exaltou Marquinhos e Bruno Henrique, capitães de PSG (FRA) e Flamengo, respectivamente. Foi em postagem nas redes sociais nesta terça-feira (16/12), véspera do confronto que vale o troféu de campeão do mundo, em Doha, no Catar. Dessa forma, a entidade máxima do futebol levou os jogadores brasileiros a um ensaio fotográfico no centro da capital catari. Assim, publicou um vídeo motivacional onde os dois craques aparecem no alto de um prédio com o troféu como “personagem” principal.

LEIA MAIS: Luis Enrique, do PSG, fala da importância da final contra o Flamengo e faz comparação com o Botafogo O clima é total de decisão, aliás. Afinal, o Mengão já está no Catar desde o penúltimo domingo (7/12), visto que o campeão da Libertadores precisa passar por duas fases antes de chegar à final. Dessa forma, o Rubro-Negro não tomou conhecimento de seus rivais, vencendo as duas partidas no tempo normal. Flamengo vence dois jogos para chegar à final Primeiro, a equipe treinada por Filipe Luís encarou o Cruz Azul (MEX) – campeão da Concacaf – nas quartas de final, também designada como “Derby das Américas”. Com dois gols de de Arrascaeta, o Mengão venceu por 2 a 1 um difícil embate para levantar o troféu – seu quinto no ano. Depois, foi a vez de passar pelos egípcios do Pyramids, campeões da AFC da África. Os zagueiros Léo Pereira e Danilo confirmaram a força aérea do elenco carioca para vencer por 2 a 0 e, assim, garantir vaga na grande decisão contra os franceses. De quebra, o título da “Copa Challenger”.

O PSG, por sua vez, se deu ao luxo de chegar apenas nesta segunda-feira (15/12), já que o campeão da Liga dos Campeões estreia apenas na final. Assim, ainda atuou contra o Metz pelo Campeonato Francês no fim de semana, vencendo por 3 a 2 e viajando com a moral lá em cima. E aí, quem levará o troféu Intercontinental para casa? Veja o vídeo promocional da Fifa #FIFAIntercontinentalCup Final mode activated… pic.twitter.com/G4cQvOFjYi — FIFA Club Football (@FIFACF) December 16, 2025