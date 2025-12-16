Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Promessa da base está fora dos planos do Fluminense

Promessa da base está fora dos planos do Fluminense

Volante Gustavo Dohmann, de 20 anos, deve sair por empréstimo, mas Tricolor não descarta uma saída em definitivo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense já iniciou o planejamento para a temporada de 2026 e também começa a fazer mudanças nas categorias de base. O volante Gustavo Dohmann, uma das joias de Xerém, não está nos planos do clube para o próximo ano. A informação inicial foi do “Central Fluminense”.

O Fluminense, entretanto, está disposto a ouvir propostas pelo atleta. A ideia inicial é uma saída por empréstimo, mas uma transferência em definitivo não está descartada, caso chegue uma proposta interessante pelo atleta.

Gustavo Dohmann é um dos principais nomes da geração 2005 de Xerém e completará 21 anos em 2026. Apesar de ser reconhecido como uma das maiores promessas da base, o Fluminense decidiu que não contará com o jogador na próxima temporada.

Dohmann começou a carreira no futsal do Petropolitano e logo chamou a atenção do Fluminense, que o convidou para treinar em no clube. O jovem fez a transição do salão para o campo em Xerém. O volante foi titular em praticamente todas as categorias de base, tem passagem pela seleção de base. Recentemente, ele completou treinos com a Seleção principal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar