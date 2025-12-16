Promessa da base está fora dos planos do Fluminense

Volante Gustavo Dohmann, de 20 anos, deve sair por empréstimo, mas Tricolor não descarta uma saída em definitivo / Crédito: Jogada 10

O Fluminense já iniciou o planejamento para a temporada de 2026 e também começa a fazer mudanças nas categorias de base. O volante Gustavo Dohmann, uma das joias de Xerém, não está nos planos do clube para o próximo ano. A informação inicial foi do “Central Fluminense”. O Fluminense, entretanto, está disposto a ouvir propostas pelo atleta. A ideia inicial é uma saída por empréstimo, mas uma transferência em definitivo não está descartada, caso chegue uma proposta interessante pelo atleta.