Por Dybala, Boca Juniors adota postura pautada na cautela

É fato que o impacto midiático que causaria tal movimento combina com a política do clube argentino nos últimos anos. Foi dessa forma, por exemplo, que figuras como Daniele De Rossi, Edinson Cavani e, mais recentemente, Leandro Paredes reforçaram as fileiras boquenses.

A nova contratação de cunho bombástico que está na mira do Boca Juniors é a do atacante Paulo Dybala . Algo que ganhou força, nesta semana, com a iminente possibilidade do avante de 32 anos não renovar seu contrato junto a Roma, que termina em junho de 2026.

Outro ponto que pode ser usado como benéfico na questão foi uma declaração de Daniel Paredes, pai do meio-campista boquense, logo depois da importante vitória no Superclássico do último dia 9 de novembro. Na época, ele assegurou que conversas entre seu filho e Dybala indicavam que o atacante campeão do mundo, com a Argentina, é torcedor xeneize e tem vontade de defender a representação de La Bombonera.

“Eu sei de algumas coisas, sei que o Paulo (Dybala) quer vir. Ele tem um coraçãozinho do Boca. Ouvi uma conversa entre eles e Paulo disse que viria. O Paulo vai vir, eles vão jogar juntos. A filha dele vai ser torcedora do Boca e vai ver o pai em La Bombonera”, disse Daniel.

Porém, entretanto, todavia…

Apesar dos pontos positivos na história, a diretoria do Boca Juniors prefere adotar absoluto compasso de espera com a situação de Dybala. Em especial, pelo fato do clube portenho não ter nenhuma pretensão de fazer proposta com desembolso financeiro para contar com o atleta.

Com isso, o cenário atual mais provável seria com o atacante terminando naturalmente seu acordo junto a Roma na metade de 2026 para, aí sim, negociar o retorno ao país natal. Contudo, a possibilidade de Dybala querer “acelerar” o processo e buscar um encerramento amigável junto aos italianos já em janeiro (principalmente, pelo histórico recente de lesões) não está descartada.