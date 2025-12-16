Palmeiras avalia punição a Bruno Rodrigues após participação em torneio nas férias

Atacante disputou campeonato municipal no Rio Grande do Norte sem autorização do clube e caso é analisado internamente pela diretoria alviverde

De acordo com o clube, a presença do atleta em atividades esportivas fora do ambiente profissional precisa de autorização prévia do Departamento de Futebol, especialmente por envolver riscos físicos.

O Palmeiras estuda a possibilidade de aplicar uma punição ao atacante Bruno Rodrigues após o jogador participar de um campeonato de futebol durante o período de férias sem comunicar previamente o clube. A situação foi revelada inicialmente pela ”ESPN” e confirmada pelo Verdão em nota oficial.

“A participação de um atleta profissional do Palmeiras em qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física durante o período de férias tem de ser previamente autorizada pelo Departamento de Futebol. Do contrário, o atleta profissional em questão está sujeito às sanções previstas no regulamento interno do clube”, informou o Palmeiras.

Bruno Rodrigues atuou no último domingo na final do Campeonato Municipal de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, cidade onde nasceu. Ele defendeu o Guarani de Gravatá, equipe da comunidade em que cresceu. Aliás, o jogador conquistou o título ao vencer o Vasco de Sítio na decisão.

Além da final, o atacante também tinha participação prevista em uma partida beneficente contra o time dos amigos de Romarinho, atacante do Sport, marcada para o próximo dia 20, também em Ceará-Mirim. A realização desse jogo, no entanto, pode estar sendo revista após o posicionamento do Palmeiras.

Bruno Rodrigues teve temporada conturbada no Palmeiras

A situação ganha ainda mais atenção pelo histórico recente do jogador. Aos 28 anos, Bruno Rodrigues passou por duas cirurgias no joelho e retornou aos gramados apenas no segundo semestre. Isso depois de quase 600 dias afastado por lesão.