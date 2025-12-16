Nove anos após tragédia aérea, Chape lança uniforme em homenagem ao Atlético Nacional

Produzida pela Kappa, camisa traz listras verticais em verde e branco, inspiradas diretamente no padrão tradicional do clube colombiano / Crédito: Jogada 10

A Chapecoense apresentou na noite desta segunda-feira (15/12) o novo uniforme principal que usará na próxima temporada. O modelo de 2026 carrega um forte simbolismo: marca os dez anos do acidente aéreo que mudou a história do clube e presta homenagem ao Atlético Nacional, time que enfrentaria a Chape na final da Copa Sul-Americana de 2016. Produzida pela Kappa, a camisa traz listras verticais em verde e branco, inspiradas diretamente no padrão tradicional da equipe colombiana. A escolha busca recriar o visual que seria visto na decisão que nunca aconteceu por causa da tragédia em La Unión.