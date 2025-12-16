Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nove anos após tragédia aérea, Chape lança uniforme em homenagem ao Atlético Nacional

Produzida pela Kappa, camisa traz listras verticais em verde e branco, inspiradas diretamente no padrão tradicional do clube colombiano
A Chapecoense apresentou na noite desta segunda-feira (15/12) o novo uniforme principal que usará na próxima temporada. O modelo de 2026 carrega um forte simbolismo: marca os dez anos do acidente aéreo que mudou a história do clube e presta homenagem ao Atlético Nacional, time que enfrentaria a Chape na final da Copa Sul-Americana de 2016.

Produzida pela Kappa, a camisa traz listras verticais em verde e branco, inspiradas diretamente no padrão tradicional da equipe colombiana. A escolha busca recriar o visual que seria visto na decisão que nunca aconteceu por causa da tragédia em La Unión.

O lançamento teve como figura central o ex-zagueiro Neto, um dos sobreviventes do acidente. No anúncio, ele destacou o gesto de grandeza do Atlético Nacional, que abriu mão do título continental em respeito à Chapecoense.

“Quando tudo parecia perdido, encontramos força na solidariedade, no abraço fraterno e na empatia que atravessou fronteiras. Na grandeza de um clube que, do outro lado do continente, acendeu a luz que iluminou nosso caminho de volta”, afirmou Neto.

O uniforme também inclui três selos especiais em referência às vítimas e à memória do episódio. Um deles traz a frase “Para Sempre Lembrados”, expressão que se tornou símbolo do luto e da união em torno do clube.

A camisa já está em pré-venda no site oficial da Chape, com preço de R$ 359,90 para o modelo masculino, o único disponibilizado até o momento.

Veja o comunicado da Chapecoense

“Nos nossos dias mais difíceis, o verde das nossas cores nos uniu. Dez anos depois, em um ato de memória e respeito, a camisa 1 da temporada 2026 será um símbolo de história e gratidão. Uma homenagem à grandeza de um clube que, do outro extremo do continente, acendeu a luz que iluminou o nosso caminho de volta. Para siempre hermanos. Para sempre lembrados.”

 

