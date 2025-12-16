Micael recebe propostas do exterior e deve deixar o Palmeiras

Zagueiro não conseguiu se firmar no Verdão durante toda a temporada e saiu dos planos do clube para 2026

A prioridade do atleta e de sua família é retornar ao exterior, o que faz com que o mercado internacional seja o destino mais provável. O modelo de negócio mais debatido é um empréstimo com opção de compra ao fim do contrato, embora uma venda em definitivo não esteja fora do radar. Neste último cenário, porém, os valores podem ser um entrave, já que o Palmeiras investiu cerca de R$ 35 milhões na contratação e espera recuperar ao menos parte desse montante.

O zagueiro Micael não deve seguir no elenco do Palmeiras em 2026. Com propostas de clubes do exterior, o jogador e seus representantes avançam nas conversas para definir uma transferência nos próximos dias. Neste momento, uma mudança para outro clube do futebol brasileiro está descartada.

Jogador não conseguiu se firmar no Palmeiras

Micael chegou ao Verdão no fim de fevereiro, vindo da MLS, e teve uma sequência de partidas entre a reta final do Campeonato Paulista e o início do Brasileirão. A partir de maio, no entanto, perdeu espaço no elenco e passou a ser menos utilizado pela comissão técnica.

A contratação do defensor foi um pedido direto de Abel Ferreira, que valorizou características como o fato de o jogador ser canhoto e ter bom porte físico. Ao longo da temporada, porém, o zagueiro não conseguiu se firmar totalmente e apresentou oscilações. Assim, levou o clube a entender que uma negociação pode ser o melhor caminho para as duas partes.

Paralelamente, o Palmeiras avança nos trâmites finais para anunciar a compra dos direitos econômicos de Bruno Fuchs. O clube já comunicou ao Atlético-MG que irá exercer a opção prevista no contrato de empréstimo.

Atualmente, a zaga alviverde conta com Gustavo Gómez, Murilo, Benedetti e o próprio Fuchs. Caso a saída de Micael seja confirmada, a diretoria avalia ir ao mercado em busca de uma reposição. Contudo, nenhum nome de consenso surgiu nos bastidores do Verdão.