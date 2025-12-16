Médico de time alemão ganha prêmio Fair Play, da Fifa

Andreas Harlass-Neuking salvou a vida de um torcedor durante partida da segunda divisão da Alemanha / Crédito: Jogada 10

A Fifa divulgou, nesta terça-feira (16), os vencedores do The Best, evento anual que premia os melhores da temporada 24/25. Na categoria “Fair Play”, o médico Andreas Harlass-Neuking foi o vencedor. Ele trabalha desde 1995 no Regensburg, time que atualmente disputa a 3ª divisão do Campeonato Alemão. O médico, afinal, salvou a vida de um torcedor antes de uma partida. O fato ocorreu no pré-jogo de Magdeburg x Regensburg, disputado ainda pela 2ª divisão. O fã do Magdeburg passou mal abruptamente e ficou inconsciente ainda nas arquibancadas.