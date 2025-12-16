Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Médico de time alemão ganha prêmio Fair Play, da Fifa

Médico de time alemão ganha prêmio Fair Play, da Fifa

Andreas Harlass-Neuking salvou a vida de um torcedor durante partida da segunda divisão da Alemanha
A Fifa divulgou, nesta terça-feira (16), os vencedores do The Best, evento anual que premia os melhores da temporada 24/25. Na categoria “Fair Play”, o médico Andreas Harlass-Neuking foi o vencedor. Ele trabalha desde 1995 no Regensburg, time que atualmente disputa a 3ª divisão do Campeonato Alemão.

O médico, afinal, salvou a vida de um torcedor antes de uma partida. O fato ocorreu no pré-jogo de Magdeburg x Regensburg, disputado ainda pela 2ª divisão. O fã do Magdeburg passou mal abruptamente e ficou inconsciente ainda nas arquibancadas.

Portanto, Andreas Harlass-Neuking, que estava perto do local, pulou uma das grades, entrou na torcida mandante e prestou atendimento ao homem. Depois da reanimação, o torcedor foi enviado a um hospital e sobreviveu.

O Prêmio Fair Play é um reconhecimento ao comportamento exemplar realizado dentro ou fora de campo e premia o espírito esportivo de atleta, clube ou outro personagem que esteja no cenário do esporte.

Em 2024, Thiago Maia, do Internacional, venceu o Prêmio Fair Play como reconhecimento à sua atuação durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

