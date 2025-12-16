Matheuzinho fala sobre disputa com Arroyo e faz alerta dentro do Corinthians

Lateral comentou sobre dificuldades para marcar o equatoriano e também chamou a atenção para o lado esquerdo do ataque do Vasco

Na semifinal, o jogador travou um duelo individual com o equatoriano Arroyo. Na partida pelo Brasileirão, o atacante celeste provocou o lateral corinthiano. No jogo da Copa do Brasil, apesar dos gols marcados pelo adversário, Matheuzinho devolveu a provocação e considerou a situação natural.

O Corinthians se prepara para a disputa da grande final da temporada. Nesta quarta-feira (17), o Timão inicia a disputa pelo título da Copa do Brasil , na Neo Química Arena. Essa será a primeira oportunidade do lateral Matheuzinho conquistar uma taça nacional pelo clube.

“Cara, é sempre muito difícil, ainda mais para mim que gosto de apoiar. Tenho que estar com a concentração 200 vezes maior. Não posso permitir espaço, se não eles aproveitam. O Arroyo teve o mérito de fazer o gol, mas o futebol é um esporte coletivo. Não depende só de mim. Sobre provocação, acho que faz parte do futebol. A provocação fica melhor para quem ganha. Ele me provocou e eu guardei na manga, faz parte. Não tenho nada contra o Arroyo, espero que tenha uma linda carreira. É um grande jogador”, afirmou.

Para a grande decisão, o lateral já está ciente daquilo que terá que fazer contra o Vasco. Uma das suas principais atenções está no seu setor, com a presença de Andrés Gómez. Matheuzinho já alertou todos os seus colegas defensivos que todos precisarão ficar atentos.

“Vou buscar estar preparado para ajudar o Corinthians. Pelos gols que acompanhei no Vasco, o lado esquerdo do campo é onde ele tem aproveitado mais os cruzamentos, as finalizações. Todos os zagueiros, os laterais, Raniele, vamos precisar ficar concentrados”, pontuou.

Cuidado com os cartões

Outra preocupação do jogador é quanto aos cartões amarelos. Afinal, lateral chega para o primeiro duelo da final pendurado. Ou seja, se for amarelado, não disputa o jogo de volta no Maracanã. Matheuzinho revelou que conversou com a família e com a psicologia do clube para tentar manter o foco. Entretanto, admitiu que se for necessário, vai receber o cartão.