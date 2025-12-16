Luis Enrique vence The Best e é eleito melhor técnico do mundo em 2025

Treinador do PSG supera Hansi Flick e Arne Slot, enquanto Sarina Wiegman vence pela quinta vez no feminino

Luis Enrique foi eleito o melhor treinador do mundo em 2025 no prêmio The Best da Fifa nesta terça-feira (16). À frente do PSG, o espanhol teve uma temporada dominante e empilhou títulos com o clube francês, ficando a um passo de fechar o ano perfeito. Isto porque a única frustração foi a derrota na final da Copa do Mundo de Clubes, diante do Chelsea, nos Estados Unidos.

Mesmo estando em Doha para disputar a final do Intercontinental contra o Flamengo, Luis Enrique não subiu ao palco para receber o troféu. Um de seus auxiliares subiu ao palco e recebeu o prêmio em nome do treinador durante a cerimônia.

Na disputa pelo prêmio, Luis Enrique superou Hansi Flick (Barcelona) e Arne Slot (Liverpool), que também estavam entre os finalistas.