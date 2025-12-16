Leila Pereira nega golpe e usa Real Madrid para defender continuidade no Palmeiras

Presidente do Verdão discursou em reunião do Conselho Deliberativo nesta terça-feira (16) / Crédito: Jogada 10

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rechaçou a ideia de que alterar o estatuto para concorrer a um terceiro mandato à frente do clube configuraria um golpe. Em discurso realizado nesta terça-feira, 16, durante reunião do Conselho Deliberativo, a dirigente defendeu que a continuidade no poder seria uma “questão de competência”. Acesse o canal de Últimas Notícias do O POVO e fique bem informado(a); clique AQUI

“Vi entrevistas ridículas, dizendo que isso seria golpe. Nosso estatuto prevê a possibilidade de alteração. Não existe golpe quando o Conselho decide e os associados ratificam isso”, iniciou a mandatária. Na sequência, Leila citou o Real Madrid (Espanha) para defender a possibilidade de uma reeleição em 2027. “Essa questão de alternância de poder não acontece no Real Madrid. O presidente está lá há vinte anos. O Real Madrid é um clube pequeno, sabe? É sobre competência”, ironizou a presidente. Vale lembrar, no entanto, que Florentino Pérez se elegeu presidente do clube espanhol em dois períodos. No primeiro, dirigiu o time entre 2000 e 2006, quando renunciou ao cargo após jejum de dois anos sem títulos. O segundo mandato, por sua vez, iniciou em 2009 e permanece até os dias atuais. Em janeiro deste ano, o dirigente venceu a eleição pela quarta vez consecutiva, para um mandato que encerra em 2029. Leila Pereira alfineta conselheiros do Palmeiras e reunião termina em bate-boca Leila Pereira ainda alfinetou os conselheiros vitalícios do Palmeiras e apontou uma suposta incoerência entre a posição deles na política do clube e a rejeição ao terceiro mandato: “Se alternância de poder é saudável, por que existem conselheiros vitalícios? É contraditório conselheiros vitalícios reclamarem de golpe”.

A aprovação de um terceiro mandato para Leila Pereira depende de uma alteração no estatuto do Palmeiras, sob liderança do Conselho Deliberativo. Posteriormente os sócios do clube ratificam a mudança. A aprovação no Conselho dependeria de maioria simples de um total de 300. Ou seja, com 151 votos uma hipotética alteração seria aprovada e levada para apreciação dos associados do clube. Um bate-boca entre o conselheiro de oposição José Corona Neto e a própria presidente também marcou a reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras. As informações são do “Nosso Palestra”. A confusão iniciou quando Corona criticou a gestão de Leila Pereira e citou o alto investimento feito nesta temporada. Ele também afirmou que a mandatária herdou um elenco montado por Maurício Galiotte e Alexandre Mattos (presidente e diretor-executivo anteriores). O Conselheiro também criticou a possibilidade de um terceiro mandato para a presidente.