Herói provável, Léo Jardim brilha nos pênaltis e vira trunfo do Vasco para conquistar a Copa do Brasil

Goleiro pegou nove penalidades e classificou o Cruz-Maltino nas últimas seis disputas por pênaltis, um recorde na competição / Crédito: Jogada 10

Léo Jardim foi o grande destaque da classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil. Após perder a partida por 1 a 0, o Cruz-Maltino venceu o Fluminense, nos pênaltis, por 4 a 3, com o goleiro defendendo as cobranças de John Kennedy e Canobbio. Quem acompanha a trajetória de Léo Jardim desde que chegou ao Vasco já imaginava que o goleiro seria o herói provável do confronto. Afinal de contas, o Cruz-Maltino levou a melhor nas últimas seis disputas por pênaltis na Copa do Brasil, um recorde da competição, graças a Léo Jardim.

LEIA MAIS: Rio pode alcançar feito inédito na Libertadores. Saiba mais! O goleiro começou a brilhar na segunda fase da Copa do Brasil do ano passado. Na ocasião, o Vasco decidiu a vaga nos pênaltis, após empatar com o Água Santa, por 3 a 3, em São Januário. Léo Jardim pegou uma penalidade e o time avançou. Na fase seguinte, uma nova disputa por pênaltis. Dessa vez contra o Fortaleza, que buscou o empate em 3 a 3 no final da partida, em São Januário. O Vasco passou mais uma vez, com Léo Jardim pegando a última cobrança do adversário. Já nas quartas de finais, uma nova classificação, dessa vez sobre o Athletico, dentro da Arena da Baixada. Léo Jardim pegou a cobrança de Canobbio. Melhor pegador de pênaltis da Copa do Brasil Já na atual edição da Copa do Brasil, Léo Jardim foi decisivo contra o Operário, que esteve muito perto de eliminar o Vasco, após empatar em São Januário, em 1 a 1, nos acréscimos. O adversário teve a penalidade decisiva para avançar, mas Léo Jardim pegou três pênaltis naquela noite.