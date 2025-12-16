Guardiola confirma baixa importante no Manchester City

Guardiola confirma baixa importante no Manchester CityAtacante se machuca contra o Real Madrid, na Champions, e deve desfalcar o time por cerca de três semanas
Mesmo embalado por cinco vitórias consecutivas, o Manchester City enfrenta um problema importante neste momento da temporada: a ausência de Jérémy Doku. O atacante belga se juntou à lista de lesionados do elenco de Pep Guardiola e ficará fora nas próximas semanas.
LEIA MAIS: Donnarumma é eleito o melhor goleiro do mundo no Fifa The Best 2025
Doku sofreu a lesão na vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Ele já não atuou contra o Crystal Palace na Premier League e deve seguir como desfalque por cerca de três semanas. O próprio Guardiola confirmou a situação nesta terça-feira (16).
Antes do confronto contra o Brentford, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, o treinador explicou o cenário do departamento médico.
“O Jérémy vai estar fora. John (Stones) e Rodri também. Os outros, acho que vão estar prontos. Não sei exatamente quando Doku vai voltar. Talvez contra o Sunderland (dia 1 de janeiro)”, afirmou.
Aos 23 anos, o belga tem três gols e cinco assistências em 22 jogos disputados pelo Manchester City na temporada.