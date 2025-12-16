Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guardiola confirma baixa importante no Manchester City

Guardiola confirma baixa importante no Manchester City

Atacante se machuca contra o Real Madrid, na Champions, e deve desfalcar o time por cerca de três semanas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mesmo embalado por cinco vitórias consecutivas, o Manchester City enfrenta um problema importante neste momento da temporada: a ausência de Jérémy Doku. O atacante belga se juntou à lista de lesionados do elenco de Pep Guardiola e ficará fora nas próximas semanas.

LEIA MAIS: Donnarumma é eleito o melhor goleiro do mundo no Fifa The Best 2025

Doku sofreu a lesão na vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Ele já não atuou contra o Crystal Palace na Premier League e deve seguir como desfalque por cerca de três semanas. O próprio Guardiola confirmou a situação nesta terça-feira (16).

Antes do confronto contra o Brentford, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, o treinador explicou o cenário do departamento médico.

“O Jérémy vai estar fora. John (Stones) e Rodri também. Os outros, acho que vão estar prontos. Não sei exatamente quando Doku vai voltar. Talvez contra o Sunderland (dia 1 de janeiro)”, afirmou.

Aos 23 anos, o belga tem três gols e cinco assistências em 22 jogos disputados pelo Manchester City na temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional champions

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar