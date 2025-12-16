Grêmio terá mudança estrutural na base com a chegada de Luis Castro

Auxiliar do comandante português ficará responsável por ajudar na transição entre base e profissional, assim como funcionários do Imortal / Crédito: Jogada 10

A nova administração do Grêmio, sob o comando do presidente Odorico Román, que iniciou seu trabalho no dia 8 de dezembro, já promoveu alterações internas no clube. Uma das principais modificações é estrutural e envolve a base. A partir do momento em que a gestão assumiu, optou por escolher novos responsáveis pelas categorias inferiores. Inclusive, com mudança na composição hierárquica interna. As movimentações visam potencializar a aposta no técnico Luis Castro e uma organização diferente dos cargos no departamento de futebol. A modificação que ganha maior destaque em comparação aos últimos anos é a introdução de uma referência das categorias de base no Conselho de Administração. O vice-presidente Carlos Dressler ficará com a incumbência de gerir a pasta do futebol amador no Imortal.

A nova comissão técnica de Luis Castro terá uma atenção especial no processo de integração das promessas da base, com o intuito de ajudá-las quando subirem ao profissional. Afinal, um dos auxiliares terá a responsabilidade em fazer esse trabalho. O comandante português já sinalizou à diretoria o seu desejo em dar espaço para as promessas das categorias inferiores do Tricolor gaúcho ao traçar o planejamento para 2026. Novos profissionais nas categorias inferiores do Grêmio A nova diretoria do Grêmio escolheu também Edson Berwanger para contribuir no trabalho entre o grupo principal e a base. Isso porque ele assumirá a diretoria de transição. No caso, com a incumbência de ajudar no processo de ambientação dos jovens jogadores no grupo principal. Adelar Kleinert Júnior, David Stival, Matheus Nunes, Mauricio Lacerda e Fabricio Monteiro serão os diretores estatutários da base do Imortal. Apesar da mudança de administração, Francesco Barletta seguirá como coordenador geral das categorias inferiores.