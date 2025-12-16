Gerson é oferecido ao Palmeiras, mas negócio não deve acontecer

Jogador do Zenit teve seu nome ligado ao clube alviverde, que não tem interesse na transferência devido aos altos valores

O volante Gerson, ex-Flamengo, que está atualmente no Zenit, da Rússia, foi oferecido ao Palmeiras. Entretanto, a negociação não deve acontecer. Afinal, a diretoria alviverde considera os valores muito altos e não atraentes.

De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, do portal Uol, o valor estimado pelo jogador seria de R$ 159 milhões. Além disso, a negociação envolveria jogadores da base do Palmeiras, algo que também está descartado.