Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gerson é oferecido ao Palmeiras, mas negócio não deve acontecer

Gerson é oferecido ao Palmeiras, mas negócio não deve acontecer

Jogador do Zenit teve seu nome ligado ao clube alviverde, que não tem interesse na transferência devido aos altos valores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O volante Gerson, ex-Flamengo, que está atualmente no Zenit, da Rússia, foi oferecido ao Palmeiras. Entretanto, a negociação não deve acontecer. Afinal, a diretoria alviverde considera os valores muito altos e não atraentes.

De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, do portal Uol, o valor estimado pelo jogador seria de R$ 159 milhões. Além disso, a negociação envolveria jogadores da base do Palmeiras, algo que também está descartado.

Gerson deixou o Flamengo após a disputa do Mundial de Clubes, na metade deste ano. Pelo clube russo, o jogador passou por um período de lesões e não teve muitas oportunidades, com apenas 12 jogos disputados e um gol marcado. Desde que chegou ao Zenit, o volante não recebeu mais convocações para a Seleção Brasileira e pode ficar de fora da Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar