Flamengo pode quebrar sequência negativa de sul-americanos no Intercontinental

Campeões da Libertadores chegaram seis vezes à final desde último título, em 2012, com o Corinthians; veja quais foram os times / Crédito: Jogada 10

Por mais que o formato e o nome tenham mudado em 2024, o Intercontinental da Fifa segue trazendo o melhor time do mundo anualmente. E, ao entrar em campo nesta quarta-feira (17/12) para tentar o título contra o PSG (FRA), o Flamengo poderá encerrar uma sequência negativa de times sul-americanos no torneio. Afinal, a última conquista de um time da América do Sul já data de 13 anos. Foi em 2012, quando o Corinthians, do técnico Tite, bateu o Chelsea (ING) por 1 a 0, em Yokohama, no Japão. Desde então, porém, foram 12 finais, com apenas seis sul-americanos chegando lá. Todos perderam.

LEIA MAIS: Rio pode alcançar feito inédito na Libertadores. Saiba mais! A primeira vez após o gigantesco triunfo corintiano foi em 2014, quando o San Lorenzo (ARG), campeão da Libertadores, chegou à decisão contra o Real Madrid (ESP), perdendo por 2 a 0, no Marrocos. No ano seguinte, foi a vez do Barcelona (ESP) bater o River Plate (ARG) na grande final: 3 a 0. Dois anos mais tarde, o Grêmio alcançou a decisão, mas sucumbiu perante o Real Madrid por 1 a 0, com gol de Cristiano Ronaldo. Flamengo chegou lá, mas perdeu para o Liverpool O próximo sul-americano a chegar na final foi o próprio Flamengo, que venceu a Libertadores e eliminou o Al-Hilal (SAU) para encarar o Liverpool (ING), no Catar. Para a tristeza rubro-negra, Roberto Firmino marcou na prorrogação e vingou os Reds da derrota de 1981, quando o Fla ergueu seu único Intercontinental até o momento. Após perder na semifinal em 2020, o Palmeiras foi à decisão em 2021, caindo para o Chelsea, por 2 a 1, na prorrogação. Dois anos mais tarde, na última edição da à época chamada de “Copa do Mundo de Clubes”, outra derrota brasuca. Foi quando o Fluminense chegou à final após eliminar o Al-Ahly (EGI), mas levou uma surra do Manchester City (ING) de Pep Guardiola: 4 a 0.