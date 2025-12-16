Flamengo chega com força máxima e disputa na zaga para final do Intercontinental

O Flamengo chega com força máxima, mas com uma dúvida na zaga, para a final do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (17), diante do PSG (França). Isso porque Léo Ortiz e Danilo disputam posição ao lado de Leo Pereira na defesa rubro-negra.

O primeiro retornou de lesão na estreia da equipe na competição, diante do Cruz Azul (México), mas não atuou diante do Pyramids (Egito). A ausência se deu pelo longo período afastado dos gramados. A comissão técnica liderada or Filipe Luís optou então por não “forçar” o jogador, e escalou Danilo em seu lugar. O veterano, inclusive, marcou o segundo gol da equipe na partida.