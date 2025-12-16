Final do Flamengo mobiliza pedidos por ponto facultativo em cidade do interior da Bahia

Rubro-Negro encara o PSG nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), pela decisão do Mundial Intercontinental de Clubes da Fifa

A quarta-feira mais esperada pelos torcedores do Flamengo em 2025 não mexe apenas com a rotina do Rio de Janeiro. Em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, rubro-negros passaram a se organizar nas redes sociais para cobrar por ponto facultativo no próximo dia 17, data da final da Copa Intercontinental diante do PSG.

A mobilização ganhou força entre moradores da cidade que torcem pelo Rubro-Negro e defendem que a partida provoca grande engajamento popular. Acontece, porém, que devido ao fuso horário do Catar, a partida está marcada para as 14h (de Brasília). Para eles, a liberação permitiria portanto que trabalhadores acompanhassem a decisão com tranquilidade.

O movimento local ocorre em meio ao exemplo adotado no Rio de Janeiro, onde o poder público já confirmou a flexibilização da jornada no dia do jogo. Ainda de acordo com o Blog do Rodrigo Ferraz, ainda não há confirmação da Prefeitura de Vitória da Conquista sobre a adoção da medida.

Ponto facultativo no Rio

Já na capital fluminense, o prefeito Eduardo Paes (PSD) decretou, na segunda-feira (15), ponto facultativo na cidade. O governador Cláudio Castro (PL) ratificou a decisão para todo o estado do Rio de Janeiro posteriormente. O esquema definido prevê a liberação a partir do meio-dia.

“Ainda bem que o prefeito é vascaíno, e o governador Cláudio Castro (PL) é flamenguista!”, escreveu. “Quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia. Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito”, comunicou Paes.