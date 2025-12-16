Fifa The Best 2025: Montiel, do Independiente, vence Prêmio Puskás

Jogador levou o prêmio de gol mais bonito do ano após bicicleta de fora de área em jogo do Campeonato Argentino / Crédito: Jogada 10

A Fifa elegeu Santiago Montiel, do Independiente, como autor do gol mais bonito da temporada, nesta terça-feira (16). O Prêmio Puskas de 2025 foi por uma bela bicicleta que aconteceu em maio pelo clube argentino. O evento está marcado para às 14h (de Brasília) em Doha, no Catar, mas a entidade se antecipou ao divulgar algumas premiações nas redes sociais. O argentino superou o craque espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, o inglês Declan Rice, do Arsenal, e os brasileiros Alerrandro, ex-Vitória, e Lucas Ribeiro, ex-Mamelodi Sundowns.