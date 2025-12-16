Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifa The Best 2025: Montiel, do Independiente, vence Prêmio Puskás

Jogador levou o prêmio de gol mais bonito do ano após bicicleta de fora de área em jogo do Campeonato Argentino
A Fifa elegeu Santiago Montiel, do Independiente, como autor do gol mais bonito da temporada, nesta terça-feira (16). O Prêmio Puskas de 2025 foi por uma bela bicicleta que aconteceu em maio pelo clube argentino. O evento está marcado para às 14h (de Brasília) em Doha, no Catar, mas a entidade se antecipou ao divulgar algumas premiações nas redes sociais.

O argentino superou o craque espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, o inglês Declan Rice, do Arsenal, e os brasileiros Alerrandro, ex-Vitória, e Lucas Ribeiro, ex-Mamelodi Sundowns.

O golaço de Montiel aconteceu no dia 12 de maio, na vitória do Independiente sobre o Rivadavia por 1 a 0, pelo Torneo Apertura. Aos 12 minutos do segundo tempo, o jogador de 25 anos disputou o rebote na entrada da área e aproveitou para arriscar a bicicleta. A bola encobriu o goleiro rival.

Esta é a segunda vez consecutiva que o futebol argentino leva o prêmio de melhor gol. No ano passado, o Puskás ficou com Alejandro Garnacho, então do Manchester United.

