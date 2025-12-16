Fifa The Best 2025: Lizbeth Ovalle vence o prêmio Marta

Jogadora fez o gol premiado pelo Tigres-MEX em partida do Campeonato Mexicano, ao marcar de calcanhar enquanto estava no ar / Crédito: Jogada 10

Lizbeth Ovalle venceu o prêmio Marta pelo melhor gol no futebol feminino no Fifa The Best 2025, nesta terça-feira (16). Os principais ganhadores terão anúncios durante uma cerimônia especial em Doha, no Catar, às 14h (de Brasília). Apesar disso, antes da cerimônia principal, alguns prêmios serão divulgados de forma digital. O gol da mexicana de 26 anos aconteceu na partida entre Tigres e Chivas Guadalajara, válido pela Liga MX Feminina, no dia 3 de março de 2025. A atleta, agora, atua pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos.