Donnarumma é eleito melhor goleiro do mundo no Fifa The Best 2025

Donnarumma é eleito melhor goleiro do mundo no Fifa The Best 2025Italiano supera Alisson após temporada vitoriosa, e Hannah Hampton leva o prêmio feminino após brilhar pela Inglaterra e pelo Chelsea
A Fifa iniciou nesta terça-feira (16) a divulgação dos vencedores de algumas categorias do prêmio The Best 2025. A cerimônia acontece em Doha, no Catar. Entre os primeiros anunciados, o italiano Gianluigi Donnarumma ficou com o prêmio de melhor goleiro do mundo na temporada.
Atualmente no Manchester City, Donnarumma superou outros concorrentes, como o brasileiro Alisson, do Liverpool. Aos 26 anos, o goleiro viveu um ano de enorme destaque. Até o meio da temporada, defendeu o PSG e conquistou praticamente tudo: Champions League, Campeonato Francês e Copa da França. O único vice veio no Mundial de Clubes. Após o torneio, ele se transferiu para o City e assumiu rapidamente a titularidade no time comandado por Pep Guardiola.
Gianluigi Donnarumma has been named The Best FIFA Men's Goalkeeper for 2025!
