Donnarumma é eleito melhor goleiro do mundo no Fifa The Best 2025

Italiano supera Alisson após temporada vitoriosa, e Hannah Hampton leva o prêmio feminino após brilhar pela Inglaterra e pelo Chelsea

A Fifa iniciou nesta terça-feira (16) a divulgação dos vencedores de algumas categorias do prêmio The Best 2025. A cerimônia acontece em Doha, no Catar. Entre os primeiros anunciados, o italiano Gianluigi Donnarumma ficou com o prêmio de melhor goleiro do mundo na temporada.

