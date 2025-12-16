Dembélé vence o prêmio The Best da Fifa; Bonmatí renova conquista

Protagonista do PSG no título inédito da Champions League 2024-25, Dembélé já havia vencido a Bola de Ouro em setembro, e agora unifica os dois principais prêmios de melhor do mundo.

Dembélé, do PSG, foi eleito nesta terça-feira (16), antes da decisão da Copa Intercontinental, como o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best, da Fifa , em evento realizado em Doha, no Catar. Aitana Bonmatí, do Barcelona, ganhou no feminino pelo terceiro ano seguido.

O atacante de 28 anos superou concorrentes como o brasileiro Raphinha (Barcelona), o companheiro de seleção Kylian Mbappé (Real Madrid), além dos colegas Vitinha, Hakimi e Nuno Mendes. Na última temporada, o jogador fez 53 partidas pelo PSG, marcando 35 gols e contribuindo com 14 assistências. Além da Champions League, ele conquistou a Ligue 1, a Copa da França e a Supercopa da Europa.

Vini Jr, aliás, era o atual vencendor, sendo o primeiro brasileiro a vencer o prêmio da Fifa, existente desde 2016. O melhor brasuca antes de 2024 era Neymar, que terminara em terceiro na edição de 2017. Antes da premiação levar esse nome, Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2004 e 2005) e Kaká (2007) haviam conquistado o posto de melhor do mundo pela Fifa.

Lionel Messi conquistou três vezes o troféu de melhor do mundo pela Fifa (desde a mudança de nome). Foram nos anos de 2019 (Barcelona), 2022 (PSG) e 2023 (Inter Miami).

Cristiano Ronaldo venceu duas vezes (em 2016 e 2017, ambas pelo Real Madrid), enquanto Lewandowski venceu outras duas (em 2020 e 2021, ambas pelo Bayern). O outro vencedor era Luka Modric, que venceu em 2018 atuando pelo Real Madrid.