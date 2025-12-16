Cruzeiro anuncia a contratação do técnico Tite

Cruzeiro anuncia a contratação do técnico TiteEx-treinador da Seleção Brasileira e do Flamengo assume o comando da equipe mineira, com contrato até o fim de 2026
Depois da saída de Leonardo Jardim, o Cruzeiro agiu rápido e anunciou, nesta terça-feira (16), a contratação do técnico Tite, de 64 anos, para substituir o português. Ele chegou a receber uma proposta para assumir o Internacional, mas acabou optando pela proposta da equipe mineira.
O técnico Tite já conheceu a estrutura da Toca da Raposa e na sequência assinou contrato com a Raposa. Ele esteve ao lado do agente Gilmar Veloz, do dono da SAF Pedro Lourenço, do vice Pedro Junio e do diretor esportivo Joaquim Pinto.
Junto com Tite, chegam ao Cruzeiro os auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Bergantin, além do preparador físico Fábio Mahseredjian. Bachi e Mahseredjian estavam no Santos. Mahseredjian, no Avaí. A nova comissão técnica, portanto, iniciará os trabalhos a partir da pré-temporada no início de janeiro.
O Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro no dia 10 de janeiro, enfrentando o Pouso Alegre, no Mineirão. Pelo Brasileirão, a Raposa inicia a disputa diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, no fim do próximo mês.
Por fim, Tite conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo no ano passado. Sua principal passagem por clubes foi no Corinthians, quando conquistou o Mundial de Clubes e a Libertadores, de 2012, além do Campeonato Brasileiro no ano anterior. O técnico, aliás, dirigiu a Seleção Brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. Em 2018, o Brasil caiu para Bélgica e em 2022 para a Croácia, ambas as vezes nas quartas de final.