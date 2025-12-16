Corinthians chega à final com DM zerado, mas com oito pendurados

Timão chega sem lesionados para decisão contra o Vasco, mas pode perder atletas por conta do terceiro cartão amarelo / Crédito: Jogada 10

O Corinthians entra na decisão da Copa do Brasil com um reforço silencioso, mas decisivo: o trabalho do departamento médico. Afinal, após conviver com uma série de problemas físicos ao longo do Campeonato Brasileiro, o Timão conseguiu zerar a lista de lesionados e chega ao primeiro jogo da final, contra o Vasco, com todo o elenco à disposição para atuar na Neo Química Arena. A situação contrasta com o cenário vivido meses atrás, quando Dorival Júnior enfrentava dificuldades para montar a equipe em meio a baixas importantes. Naquele período, nomes como Vitinho, André Carrillo, Rodrigo Garro, Memphis Depay, Raniele e Yuri Alberto preocupavam a comissão técnica. O treinador, inclusive, havia destacado que o planejamento do clube passava por chegar às decisões da Copa do Brasil com o maior número possível de atletas em condições de jogo.

Com foco total no mata-mata, o departamento médico adotou cronogramas individualizados e conseguiu acelerar recuperações sem comprometer a segurança física dos jogadores. O caso mais emblemático é o de Vitinho. Operado no joelho direito em outubro, o atacante tinha retorno previsto apenas para 2026, mas surpreendeu ao voltar ainda nesta temporada. Além de se recondicionar no CT Joaquim Grava, utilizou a reta final do Brasileirão como preparação e foi acionado nos dois confrontos contra o Cruzeiro, convertendo um dos pênaltis na disputa que garantiu o Corinthians na final. Na última semana, os esforços se concentraram especialmente em Rodrigo Garro e Raniele. O meia argentino está totalmente recuperado de uma lesão na panturrilha, enquanto o volante superou uma torção no tornozelo esquerdo. Ambos têm grandes chances de serem utilizados diante do Vasco. Pendurados preocupam o Corinthians Se por um lado a ausência de lesionados anima, por outro o Corinthians precisa administrar um risco. Isso porque oito atletas entram na final pendurados com dois cartões amarelos, sete deles com status de titulares. A lista inclui Matheuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon, André Ramalho e Fabrizio Angileri. A preocupação com advertências já foi tema de conversa nos jogos contra o Cruzeiro, quando a ordem foi evitar qualquer lance desnecessário que pudesse resultar em suspensão. A orientação deve se repetir agora, ainda que o contexto decisivo exija intensidade máxima.