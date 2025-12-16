Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho do Corinthians aprova orçamento de 2026 com previsão de superávit

Gestão Osmar Stabile obtém ampla maioria em votação e projeta redução significativa da folha salarial para equilibrar as contas do clube
O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou, na noite desta segunda-feira (15/12), o orçamento do clube para a temporada de 2026. A proposta apresentada pela administração do presidente Osmar Stabile recebeu 129 votos favoráveis entre os 139 conselheiros presentes, resultado que consolida o apoio político à atual gestão.

A validação do orçamento é considerada um avanço interno para o comando alvinegro, que tem buscado, nos bastidores, aproximar correntes historicamente divergentes e formar uma base mais coesa dentro do clube. O planejamento financeiro prevê um cenário de austeridade, com redução de despesas, enxugamento da folha salarial e diminuição do impacto dos juros sobre uma dívida estimada em cerca de R$ 2,7 bilhões.

De acordo com a projeção apresentada, o Corinthians espera encerrar 2026 com superávit de R$ 12 milhões. O resultado operacional, conhecido como EBITDA, está estimado em R$ 320 milhões, número considerado fundamental para sustentar o plano de recuperação financeira.

Um dos pilares da estratégia passa pelo controle de gastos com pessoal. A previsão é fechar 2025 com despesas de aproximadamente R$ 505 milhões nessa rubrica. Além disso, o clube busca reduzir o montante para R$ 410 milhões no ano seguinte, queda de 19%. No futebol profissional, especificamente, o orçamento aponta diminuição de R$ 435 milhões para R$ 354 milhões.

Na prática, a folha salarial do departamento de futebol deverá encolher cerca de R$ 6,2 milhões por mês ao longo de 2026. Mesmo com os ajustes, o clube ainda estima desembolsar R$ 219 milhões apenas com despesas financeiras no próximo ano, reflexo do elevado endividamento.

Corinthians planeja a venda de alguns atletas

Para viabilizar as metas traçadas, o Corinthians também conta com a venda de atletas. Aliás, o orçamento prevê arrecadação de R$ 151 milhões com negociações de direitos federativos e recursos provenientes do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Contudo, as receitas recorrentes seguem lideradas pelos direitos de transmissão. Aliás, a expectativa é faturar R$ 335 milhões com TV em 2026. Já a área de patrocínios aparece como destaque no planejamento, com previsão de R$ 255 milhões em arrecadação, crescimento de 47% em relação a 2025.

Sem considerar a comercialização de jogadores, a receita líquida projetada para 2026 é de R$ 806 milhões. Valor R$ 94 milhões superior ao estimado para o encerramento da temporada atual.

Diferentemente de exercícios anteriores, o clube optou por não detalhar no orçamento a colocação esperada em cada competição disputada, fator que normalmente influencia diretamente a previsão de receitas com premiações e cotas variáveis de televisão.

