Confira os votos de treinadores e capitães no Fifa The Best

Atacante do PSG, Dembélé foi o vencedor do Fifa The Best 2025 nesta terça-feira (16), um dia antes da da Copa Interncontinental. Depois do evento, em Doha, no Catar, a Fifa divulgou os votos de cada país das categorias que concorriam ao prêmio. A eleição para eleger o melhor jogador do mundo funciona com votos de capitães e treinadores de seleções e jornalistas de países filiados.

O zagueiro Marquinhos e o técnico Carlo Ancelotti foram os representantes do Brasil na votação, além do jornalista Carlos Eduardo Mansur. Ambos votaram para Dembélé ser o melhor do mundo. Além disso, os dois votaram para Raphinha, único brasileiro na disputa, ficar na segunda posição.