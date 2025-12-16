Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clubes da Premier League sondam Danilo, do Botafogo

Clubes da Premier League sondam Danilo, do Botafogo

Glorioso recebeu, recentemente, uma proposta da Inglaterra pelo volante. Saiba mais detalhes sobre o cabeça de área
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com menos de um ano no Botafogo, o volante Danilo já despertou o interesse de clubes estrangeiros. A Premier League, inclusive, já se prepara para tentar “repatriar” a fera. O jogador recebeu, assim, duas sondagens da elite da Inglaterra na janela de transferências internacionais do inverno europeu. Segundo a emissora “Espn”, Fulham e Brighton andaram perguntando sobre o cabeça de área do Mais Tradicional. Além dos britânicos, italianos também fizeram contato com os brasileiros.

O Botafogo, no entanto, não tem interesse em negociá-lo no momento, pois acredita que o volante é primordial para o trabalho do técnico Davide Ancelotti.

O Fulham, aliás, monitora Danilo nos últimos meses. Em setembro, os britânicos ofereceram, então, 30 milhões de euros (R$ 191 milhões) pelo volante. À época, o Botafogo alegou que não haveria tempo para repor a saída do camisa 35 e disse “não” ao clube da Primeira Divisão da Terra da Rainha.

Danilo é a contratação mais cara da história do Botafogo, superando o meia Almada, vendido, em 2025, ao Atlético de Madrid (ESP). Revelado pelo Palmeiras, o volante estava no Nottingham Forest quando, em  julho, o Glorioso pagou 22 milhões de euros (R$ 148 milhões) para contratá-lo.

Em 17 jogos pelo Mais Tradicional, Danilo registra um gol e quatro assistências. Ele tem contrato com o Glorioso até julho de 2029.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar