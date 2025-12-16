Clubes da Premier League sondam Danilo, do Botafogo

Glorioso recebeu, recentemente, uma proposta da Inglaterra pelo volante. Saiba mais detalhes sobre o cabeça de área / Crédito: Jogada 10

Com menos de um ano no Botafogo, o volante Danilo já despertou o interesse de clubes estrangeiros. A Premier League, inclusive, já se prepara para tentar “repatriar” a fera. O jogador recebeu, assim, duas sondagens da elite da Inglaterra na janela de transferências internacionais do inverno europeu. Segundo a emissora “Espn”, Fulham e Brighton andaram perguntando sobre o cabeça de área do Mais Tradicional. Além dos britânicos, italianos também fizeram contato com os brasileiros. O Botafogo, no entanto, não tem interesse em negociá-lo no momento, pois acredita que o volante é primordial para o trabalho do técnico Davide Ancelotti.