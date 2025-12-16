CEO do Grêmio define prazo para pagar dívidas e salários atrasados

Alex Leitão confirmou pendências com o elenco do Imortal, mas garante data para tudo estar devidamente quitado

O novo CEO do Grêmio, Alex Leitão, reconheceu “pendências” com o elenco e prometeu pagar todo o débito até o fim do mês. Além disso, o dirigente disse que o Imortal quitará todas as dívidas que geraram transfer ban e o impedem de contratar jogadores.

Aliás, os débitos são referentes aos vencimentos de dezembro e ao 13º salário. Alex Leitão confirmou as “pendências” com os atletas e prometeu que o clube pagará esses débitos e outras questões operacionais até o fim de 2025.

“Tínhamos situações de pendências que não conseguiríamos terminar o ano. Até o final do ano vamos resolver todos os problemas que impedem o clube de contratar jogadores, o transfer ban. Vai acontecer até o final do mês, vamos resolver todas as questões e não é uma só, tem mais. Estamos resolvendo os problemas que estão acarretando transfer ban. Paralelamente a isso, tínhamos situações de pendências com jogadores. Também vamos zerar isso”, disse o executivo, ao Canal do Duda Garbi.

O CEO admitiu que a venda de Alysson para o Aston Villa, da Inglaterra, servirá para resolver os problemas mais urgentes. Assim, o jovem deixará o Imortal por 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões), mais 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em bônus.