CBF muda horário de Vasco x Corinthians pela Copa do Brasil

Entidade antecipou em trinta minutos o jogo de volta da final, marcado para o Maracanã / Crédito: Jogada 10

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou o horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians. O jogo, anteriormente marcado para as 18h30 (de Brasília) no Maracanã, agora acontecerá às 18h. A entidade divulgou a mudança na tarde desta terça-feira (16). Antes disso, as equipes entram em campo pela primeira partida da decisão. O duelo ocorre nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Corinthians, dono da casa, iniciou a venda de ingressos na segunda-feira (15). Desde a tarde desta terça-feira (16) já não há mais ingressos disponíveis para o duelo.