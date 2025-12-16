Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026 com grandes mudanças

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026 com grandes mudanças

Novas regras permite transferências de atletas com até 12 partidas disputadas e terá cinco vagas diretas para a fase de grupos da Libertadores
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o mapa da mina para a temporada de 2026. A entidade divulgou, na noite desta segunda-feira (15), a tabela básica das 38 rodadas da Série A do Brasileirão, acompanhada do Regulamento Específico da Competição. Os documentos trazem mudanças profundas que prometem impactar diretamente o mercado da bola e a corrida pelas vagas continentais. A principal novidade flexibiliza o trânsito de atletas entre os clubes da elite nacional.

Até a edição de 2025, um jogador ficava impedido de defender outra equipe da mesma divisão caso completasse sete partidas. Agora, a regra mudou drasticamente: o limite dobrou para 12 jogos. Essa alteração atende a uma demanda antiga dos clubes e oferece maior margem de manobra para correções de elenco durante o campeonato, permitindo que atletas pouco aproveitados busquem novos ares mesmo com o torneio em andamento.

CBF anuncia mais modificações

Outra modificação relevante mexe com o sonho da América. O Brasileirão 2026 distribuirá cinco vagas diretas para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. Até este ano, apenas os quatro primeiros (G-4) tinham esse privilégio. O regulamento também confirma que o vice-campeão da Copa do Brasil entrará na fase prévia da competição continental, criando mais um caminho de acesso.

O pontapé inicial está marcado para o fim de janeiro, nos dias 28 e 29. O atual campeão Flamengo estreia longe de seus domínios, enfrentando o São Paulo no Morumbi. O Palmeiras, vice em 2025, também começa como visitante diante do Atlético-MG. Já o Vasco da Gama viaja para encarar o Mirassol, enquanto o Botafogo recebe o Cruzeiro e o Fluminense mede forças com o Grêmio no Maracanã.

Tabela Completa – Série A do Brasileirão 2026

1ª Rodada

  • Fluminense x Grêmio
  • Botafogo x Cruzeiro
  • São Paulo x Flamengo
  • Corinthians x Bahia
  • Mirassol x Vasco
  • Atlético-MG x Palmeiras
  • Internacional x Athletico-PR
  • Coritiba x Red Bull Bragantino
  • Vitória x Remo
  • Chapecoense x Santos

2ª Rodada

  • Flamengo x Internacional
  • Vasco x Chapecoense
  • Santos x São Paulo
  • Palmeiras x Vitória
  • Red Bull Bragantino x Atlético-MG
  • Cruzeiro x Coritiba
  • Grêmio x Botafogo
  • Athletico-PR x Corinthians
  • Bahia x Fluminense
  • Remo x Mirassol

3ª Rodada

  • Fluminense x Botafogo
  • Vasco x Bahia
  • São Paulo x Grêmio
  • Corinthians x Red Bull Bragantino
  • Mirassol x Cruzeiro
  • Atlético-MG x Remo
  • Internacional x Palmeiras
  • Athletico-PR x Santos
  • Vitória x Flamengo
  • Chapecoense x Coritiba

4ª Rodada

  • Flamengo x Mirassol
  • Botafogo x Vitória
  • Santos x Vasco
  • Palmeiras x Fluminense
  • Red Bull Bragantino x Athletico-PR
  • Cruzeiro x Corinthians
  • Grêmio x Atlético-MG
  • Coritiba x São Paulo
  • Bahia x Chapecoense
  • Remo x Internacional

5ª Rodada

  • Flamengo x Cruzeiro
  • Vasco x Palmeiras
  • São Paulo x Chapecoense
  • Corinthians x Coritiba
  • Mirassol x Santos
  • Atlético-MG x Internacional
  • Grêmio x Red Bull Bragantino
  • Athletico-PR x Botafogo
  • Bahia x Vitória
  • Remo x Fluminense

6ª Rodada

  • Fluminense x Athletico-PR
  • Botafogo x Flamengo
  • Santos x Corinthians
  • Palmeiras x Mirassol
  • Red Bull Bragantino x São Paulo
  • Cruzeiro x Vasco
  • Internacional x Bahia
  • Coritiba x Remo
  • Vitória x Atlético-MG
  • Chapecoense x Grêmio

7ª Rodada

  • Flamengo x Remo
  • Vasco x Fluminense
  • Santos x Internacional
  • Palmeiras x Botafogo
  • Mirassol x Coritiba
  • Atlético-MG x São Paulo
  • Grêmio x Vitória
  • Athletico-PR x Cruzeiro
  • Bahia x Red Bull Bragantino
  • Chapecoense x Corinthians

8ª Rodada

  • Fluminense x Atlético-MG
  • Vasco x Grêmio
  • São Paulo x Palmeiras
  • Corinthians x Flamengo
  • Red Bull Bragantino x Botafogo
  • Cruzeiro x Santos
  • Internacional x Chapecoense
  • Athletico-PR x Coritiba
  • Vitória x Mirassol
  • Remo x Bahia

9ª Rodada

  • Fluminense x Corinthians
  • Botafogo x Mirassol
  • Santos x Remo
  • Palmeiras x Grêmio
  • Red Bull Bragantino x Flamengo
  • Cruzeiro x Vitória
  • Internacional x São Paulo
  • Coritiba x Vasco
  • Bahia x Athletico-PR
  • Chapecoense x Atlético-MG

10ª Rodada

  • Flamengo x Santos
  • Vasco x Botafogo
  • São Paulo x Cruzeiro
  • Corinthians x Internacional
  • Mirassol x Red Bull Bragantino
  • Atlético-MG x Athletico-PR
  • Grêmio x Remo
  • Coritiba x Fluminense
  • Bahia x Palmeiras
  • Chapecoense x Vitória

11ª Rodada

  • Fluminense x Flamengo
  • Botafogo x Coritiba
  • Santos x Atlético-MG
  • Corinthians x Palmeiras
  • Mirassol x Bahia
  • Cruzeiro x Red Bull Bragantino
  • Internacional x Grêmio
  • Athletico-PR x Chapecoense
  • Vitória x São Paulo
  • Remo x Vasco

12ª Rodada

  • Flamengo x Bahia
  • Vasco x São Paulo
  • Santos x Fluminense
  • Palmeiras x Athletico-PR
  • Red Bull Bragantino x Remo
  • Cruzeiro x Grêmio
  • Internacional x Mirassol
  • Coritiba x Atlético-MG
  • Vitória x Corinthians
  • Chapecoense x Botafogo

13ª Rodada

  • Fluminense x Chapecoense
  • Botafogo x Internacional
  • São Paulo x Mirassol
  • Corinthians x Vasco
  • Red Bull Bragantino x Palmeiras
  • Atlético-MG x Flamengo
  • Grêmio x Coritiba
  • Athletico-PR x Vitória
  • Bahia x Santos
  • Remo x Cruzeiro

14ª Rodada

  • Flamengo x Vasco
  • Botafogo x Remo
  • São Paulo x Bahia
  • Palmeiras x Santos
  • Mirassol x Corinthians
  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Internacional x Fluminense
  • Athletico-PR x Grêmio
  • Vitória x Coritiba
  • Chapecoense x Red Bull Bragantino

15ª Rodada

  • Fluminense x Vitória
  • Vasco x Athletico-PR
  • Santos x Red Bull Bragantino
  • Corinthians x São Paulo
  • Mirassol x Chapecoense
  • Atlético-MG x Botafogo
  • Grêmio x Flamengo
  • Coritiba x Internacional
  • Bahia x Cruzeiro
  • Remo x Palmeiras

16ª Rodada

  • Fluminense x São Paulo
  • Botafogo x Corinthians
  • Santos x Coritiba
  • Palmeiras x Cruzeiro
  • Red Bull Bragantino x Vitória
  • Atlético-MG x Mirassol
  • Internacional x Vasco
  • Athletico-PR x Flamengo
  • Bahia x Grêmio
  • Chapecoense x Remo

17ª Rodada

  • Flamengo x Palmeiras
  • Vasco x Red Bull Bragantino
  • São Paulo x Botafogo
  • Corinthians x Atlético-MG
  • Mirassol x Fluminense
  • Cruzeiro x Chapecoense
  • Grêmio x Santos
  • Coritiba x Bahia
  • Vitória x Internacional
  • Remo x Athletico-PR

18ª Rodada

  • Flamengo x Coritiba
  • Vasco x Atlético-MG
  • Santos x Vitória
  • Palmeiras x Chapecoense
  • Red Bull Bragantino x Internacional
  • Cruzeiro x Fluminense
  • Grêmio x Corinthians
  • Athletico-PR x Mirassol
  • Bahia x Botafogo
  • Remo x São Paulo

19ª Rodada

  • Fluminense x Red Bull Bragantino
  • Botafogo x Santos
  • São Paulo x Athletico-PR
  • Corinthians x Remo
  • Mirassol x Grêmio
  • Atlético-MG x Bahia
  • Internacional x Cruzeiro
  • Coritiba x Palmeiras
  • Vitória x Vasco
  • Chapecoense x Flamengo

20ª Rodada

  • Flamengo x São Paulo
  • Vasco x Mirassol
  • Santos x Chapecoense
  • Palmeiras x Atlético-MG
  • Red Bull Bragantino x Coritiba
  • Cruzeiro x Botafogo
  • Grêmio x Fluminense
  • Athletico-PR x Internacional
  • Bahia x Corinthians
  • Remo x Vitória

21ª Rodada

  • Fluminense x Bahia
  • Botafogo x Grêmio
  • São Paulo x Santos
  • Corinthians x Athletico-PR
  • Mirassol x Remo
  • Atlético-MG x Red Bull Bragantino
  • Internacional x Flamengo
  • Coritiba x Cruzeiro
  • Vitória x Palmeiras
  • Chapecoense x Vasco

22ª Rodada

  • Flamengo x Vitória
  • Botafogo x Fluminense
  • Santos x Athletico-PR
  • Palmeiras x Internacional
  • Red Bull Bragantino x Corinthians
  • Cruzeiro x Mirassol
  • Grêmio x São Paulo
  • Coritiba x Chapecoense
  • Bahia x Vasco
  • Remo x Atlético-MG

23ª Rodada

  • Fluminense x Palmeiras
  • Vasco x Santos
  • São Paulo x Coritiba
  • Corinthians x Cruzeiro
  • Mirassol x Flamengo
  • Atlético-MG x Grêmio
  • Internacional x Remo
  • Athletico-PR x Red Bull Bragantino
  • Vitória x Botafogo
  • Chapecoense x Bahia

24ª Rodada

  • Fluminense x Remo
  • Botafogo x Athletico-PR
  • Santos x Mirassol
  • Palmeiras x Vasco
  • Red Bull Bragantino x Grêmio
  • Cruzeiro x Flamengo
  • Internacional x Atlético-MG
  • Coritiba x Corinthians
  • Vitória x Bahia
  • Chapecoense x São Paulo

25ª Rodada

  • Flamengo x Botafogo
  • Vasco x Cruzeiro
  • São Paulo x Red Bull Bragantino
  • Corinthians x Santos
  • Mirassol x Palmeiras
  • Atlético-MG x Vitória
  • Grêmio x Chapecoense
  • Athletico-PR x Fluminense
  • Bahia x Internacional
  • Remo x Coritiba

26ª Rodada

  • Fluminense x Vasco
  • Botafogo x Palmeiras
  • São Paulo x Atlético-MG
  • Corinthians x Chapecoense
  • Red Bull Bragantino x Bahia
  • Cruzeiro x Athletico-PR
  • Internacional x Santos
  • Coritiba x Mirassol
  • Vitória x Grêmio
  • Remo x Flamengo

27ª Rodada

  • Flamengo x Corinthians
  • Botafogo x Red Bull Bragantino
  • Santos x Cruzeiro
  • Palmeiras x São Paulo
  • Mirassol x Vitória
  • Atlético-MG x Fluminense
  • Grêmio x Vasco
  • Coritiba x Athletico-PR
  • Bahia x Remo
  • Chapecoense x Internacional

28ª Rodada

  • Flamengo x Red Bull Bragantino
  • Vasco x Coritiba
  • São Paulo x Internacional
  • Corinthians x Fluminense
  • Mirassol x Botafogo
  • Atlético-MG x Chapecoense
  • Grêmio x Palmeiras
  • Athletico-PR x Bahia
  • Vitória x Cruzeiro
  • Remo x Santos

29ª Rodada

  • Fluminense x Coritiba
  • Botafogo x Vasco
  • Santos x Flamengo
  • Palmeiras x Bahia
  • Red Bull Bragantino x Mirassol
  • Cruzeiro x São Paulo
  • Internacional x Corinthians
  • Athletico-PR x Atlético-MG
  • Vitória x Chapecoense
  • Remo x Grêmio

30ª Rodada

  • Flamengo x Fluminense
  • Vasco x Remo
  • São Paulo x Vitória
  • Palmeiras x Corinthians
  • Red Bull Bragantino x Cruzeiro
  • Atlético-MG x Santos
  • Grêmio x Internacional
  • Coritiba x Botafogo
  • Bahia x Mirassol
  • Chapecoense x Athletico-PR

31ª Rodada

  • Fluminense x Santos
  • Botafogo x Chapecoense
  • São Paulo x Vasco
  • Corinthians x Vitória
  • Mirassol x Internacional
  • Atlético-MG x Coritiba
  • Grêmio x Cruzeiro
  • Athletico-PR x Palmeiras
  • Bahia x Flamengo
  • Remo x Red Bull Bragantino

32ª Rodada

  • Flamengo x Atlético-MG
  • Vasco x Corinthians
  • Santos x Bahia
  • Palmeiras x Red Bull Bragantino
  • Mirassol x São Paulo
  • Cruzeiro x Remo
  • Internacional x Botafogo
  • Coritiba x Grêmio
  • Vitória x Athletico-PR
  • Chapecoense x Fluminense

33ª Rodada

  • Fluminense x Internacional
  • Vasco x Flamengo
  • Santos x Palmeiras
  • Corinthians x Mirassol
  • Red Bull Bragantino x Chapecoense
  • Atlético-MG x Cruzeiro
  • Grêmio x Athletico-PR
  • Coritiba x Vitória
  • Bahia x São Paulo
  • Remo x Botafogo

34ª Rodada

  • Flamengo x Grêmio
  • Botafogo x Atlético-MG
  • São Paulo x Corinthians
  • Palmeiras x Remo
  • Red Bull Bragantino x Santos
  • Cruzeiro x Bahia
  • Internacional x Coritiba
  • Athletico-PR x Vasco
  • Vitória x Fluminense
  • Chapecoense x Mirassol

35ª Rodada

  • Flamengo x Athletico-PR
  • Vasco x Internacional
  • São Paulo x Fluminense
  • Corinthians x Botafogo
  • Mirassol x Atlético-MG
  • Cruzeiro x Palmeiras
  • Grêmio x Bahia
  • Coritiba x Santos
  • Vitória x Red Bull Bragantino
  • Remo x Chapecoense

36ª Rodada

  • Fluminense x Mirassol
  • Botafogo x São Paulo
  • Santos x Grêmio
  • Palmeiras x Flamengo
  • Red Bull Bragantino x Vasco
  • Atlético-MG x Corinthians
  • Internacional x Vitória
  • Athletico-PR x Remo
  • Bahia x Coritiba
  • Chapecoense x Cruzeiro

37ª Rodada

  • Fluminense x Cruzeiro
  • Botafogo x Bahia
  • São Paulo x Remo
  • Corinthians x Grêmio
  • Mirassol x Athletico-PR
  • Atlético-MG x Vasco
  • Internacional x Red Bull Bragantino
  • Coritiba x Flamengo
  • Vitória x Santos
  • Chapecoense x Palmeiras

38ª Rodada

  • Flamengo x Chapecoense
  • Vasco x Vitória
  • Santos x Botafogo
  • Palmeiras x Coritiba
  • Red Bull Bragantino x Fluminense
  • Cruzeiro x Internacional
  • Grêmio x Mirassol
  • Athletico-PR x São Paulo
  • Remo x Corinthians
  • Bahia x Atlético-MG

botafogo Corinthians Cruzeiro flamengo Fluminense Internacional Palmeiras Santos São Paulo Vasco

