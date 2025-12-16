Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF confirma negociação para renovar com Carlo Ancelotti

CBF confirma negociação para renovar com Carlo Ancelotti

Em premiação do The Best, Samir Xaud também comentou sobre as mudanças no futebol brasileiro para a temporada 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Antes do início do Fifa The Best, nesta segunda-feira (16/12), Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), revelou que as negociações para renovar o contrato com Carlo Ancelotti estão em andamento. O italiano tem contrato com a Seleção Brasileira até o fim da Copa do Mundo de 2026.

“O diálogo já se iniciou. Vamos esperar voltar ao Brasil agora e pararmos para sentar e ajustar os detalhes. A intenção é que a gente consiga fazer um trabalho a médio e longo prazo. Um trabalho de excelência para o futebol brasileiro”, revelou Samir Xaud, presidente da CBF.

A contratação do técnico, afinal, ainda na gestão de Ednaldo Rodrigues foi uma movimentação direta do antigo mandatário, com a presença do intermediário Diego Fernandes, que agora está fora do negócio. A diretoria, portanto, quer evitar que o planejamento para a Copa do Mundo de 2030 tenha percalços com treinador. Ou seja, o mais sólido possível.

Mudanças no futebol brasileiro

O presidente da CBF, aliás, também comentou sobre as mudanças no futebol brasileiro na próxima temporada. Além do impedimento semiautomático, o calendário no Brasil também sofreu alterações

“A expectativa é sempre a melhor por todos os ajustes e mudanças que fizemos. A gente espera que seja um campeonato muito disputado. E a gente espera que nosso produto melhore, valorize e que os clubes se beneficiem com isso também”, continuou o presidente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cbf

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar