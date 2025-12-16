CBF confirma negociação para renovar com Carlo Ancelotti

Em premiação do The Best, Samir Xaud também comentou sobre as mudanças no futebol brasileiro para a temporada 2026

“O diálogo já se iniciou. Vamos esperar voltar ao Brasil agora e pararmos para sentar e ajustar os detalhes. A intenção é que a gente consiga fazer um trabalho a médio e longo prazo. Um trabalho de excelência para o futebol brasileiro”, revelou Samir Xaud, presidente da CBF.

Antes do início do Fifa The Best , nesta segunda-feira (16/12), Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), revelou que as negociações para renovar o contrato com Carlo Ancelotti estão em andamento. O italiano tem contrato com a Seleção Brasileira até o fim da Copa do Mundo de 2026.

A contratação do técnico, afinal, ainda na gestão de Ednaldo Rodrigues foi uma movimentação direta do antigo mandatário, com a presença do intermediário Diego Fernandes, que agora está fora do negócio. A diretoria, portanto, quer evitar que o planejamento para a Copa do Mundo de 2030 tenha percalços com treinador. Ou seja, o mais sólido possível.

Mudanças no futebol brasileiro

O presidente da CBF, aliás, também comentou sobre as mudanças no futebol brasileiro na próxima temporada. Além do impedimento semiautomático, o calendário no Brasil também sofreu alterações

“A expectativa é sempre a melhor por todos os ajustes e mudanças que fizemos. A gente espera que seja um campeonato muito disputado. E a gente espera que nosso produto melhore, valorize e que os clubes se beneficiem com isso também”, continuou o presidente.