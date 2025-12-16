Barcelona vence Guadalajara e vai às oitavas da Copa do Rei

Barcelona vence Guadalajara e vai às oitavas da Copa do ReiCom gols somente no segundo tempo, time reserva supera equipe da terceira divisão e avança no torneio espanhol
O Barcelona venceu o Guadalajara, da terceira divisão espanhola, por 2 a 0, nesta terça-feira (16), e está nas oitavas de final da Copa do Rei. Os dois gols saíram no segundo tempo, com Christensen, de cabeça, e Rashford, que fechou o placar no estádio Pedro Escartín.
O técnico Hansi Flick optou por escalar um time praticamente reserva, com somente Lamine Yamal como titular entre os destaques do Barcelona. No entanto, a diferença técnica dos times fez a diferença e o clube catalão poderia ter saído de campo com um placar mais elástico caso tivesse aproveitado as oportunidades.
A partida sofreu um atraso de 30 minutos por questões de segurança nas arquibancadas provisórias do estádio. Inicialmente, estava previsto para a bola rolar às 17h (de Brasília). De acordo com a imprensa espanhola, o motivo seria a falta de um documento para validar uma arquibancada atrás de um dos gols, instalada para aumentar a capacidade para a partida.
Mesmo assim, o estádio Pedro Escartín esteve com as arquibancadas praticamente lotadas.
O jogo
No primeiro tempo, o Barcelona controlou a posse de bola, pressionou, mas esbarrou na forte marcação do Guadalajara, que se fechou na defesa e apostou nos contra-ataques. A equipe de Hansi Flick teve dificuldade para criar chances claras. Mesmo assim, Ter Stegen, de volta ao time após seis meses, quase não foi exigido antes do intervalo.
Na segunda etapa, o cenário foi parecido e os donos da casa conseguiram segurar o empate durante 30 minutos. Até que, após algumas alterações na equipe, o Barça abriu o placar após cruzamento de De Jong para Christensen, que de cabeça encaminhou a vitória. O Guadalajara ainda levou perigo em finalização de fora da área que parou em boa defesa de Ter Stegen. Porém, Rashford aproveitou um contra-ataque, driblou o goleiro e, nos acréscimos, garantiu a vitória por 2 a 0.
