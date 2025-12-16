Atlético acerta com artilheiros do sub-14 e sub-17 para a base

Jovens chegam após se destacarem no Mineiro das categorias. Galo implementa um novo modelo para suas divisões de base / Crédito: Jogada 10

O Atlético segue reforçando as suas divisões de base para a próxima temporada. Dessa maneira, acertou as contratações dos atacantes Marcos Moterani e Mauro Júnior, artilheiros das categorias sub-14 e sub-17 do Campeonato Mineiro, respectivamente. A dupla já assinou com o Galo e se integrou ao cotidiano do clube, que também tem negociações avançadas com um terceiro nome, com o mesmo perfil, que foi goleador de uma competição de base no Mineiro.

LEIA MAIS: Atlético avança por Juninho Capixaba e negocia com o RB Bragantino As contratações fazem parte de um planejamento para captar mais jovens em Minas Gerais. Assim, o gerente da base do Atlético, Luiz Carlos Azevedo, confirmou as chegadas dos jovens. “Trouxemos os artilheiros do Mineiro sub-14, que veio através do Boston, um parceiro nosso, e do sub-17, vindo do Coimbra, outro parceiro. Tem mais um que estamos bem encaminhados, que não está assinado. Mas será o terceiro artilheiro, de um campeonato Mineiro, para reforçar nossa equipe. Isso mostra que a captação é um ponto importante do nosso dia a dia. Seremos bem agressivos para ter os melhores na base do Atlético”, disse o profissional ao “ge”, antes de completar: “A captação é um dos principais caminhos para termos uma grande base. Ampliamos para 12 observadores técnicos, sendo seis em Minas Gerais. Isso mostra que Minas é a nossa prioridade”.