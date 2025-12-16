Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Artur pode trocar Botafogo por clube do Catar

Alvinegro tem dívida com o jogador e avalia negociá-lo na próxima janela de transferências
Principal reforço do Botafogo na temporada, Artur pode estar de saída. Contratado para o lugar de Luiz Henrique, o camisa 7 teve papel importante na reta final do ano, mas pode sair na próxima janela de transferências. Afinal, o Alvinegro tem uma dívida com o jogador e avalia negociá-lo com um clube do Catar que tem interesse em contratá-lo, de acordo com o “ge”.

O Botafogo não pretendia negociar Artur, mas a dívida pode ter mudado a decisão. O jogador está nos planos do técnico Davide Ancelotti, mas a dívida se tornou um problema. Assim, o clube do Catar está disposto a assumir o débito, o que seria bom para todas as partes. Dessa forma, há a possibilidade de saída na próxima janela de transferências.

Entretanto, o Botafogo ainda tenta resolver a história de outro jeito para manter o atacante na próxima temporada. Afinal, Artur foi peça importante na reta final de 2025 e determinante para o Alvinegro conseguir a vaga na fase preliminar da Libertadores em 2026. O clube acredita na evolução do jogador, que chegou para assumir a posição do ídolo Luiz Henrique.

Contratado em janeiro por 10 milhões de euros (R$ 62 milhões) junto ao Zenit, da Rússia, Artur marcou oito gols e cinco assistências em 48 jogos em sua primeira temporada pelo Botafogo. Em julho, o Alvinegro recusou uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 98 milhões) do Spartak Moscou, da Rússia.

