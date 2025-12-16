Artur pode trocar Botafogo por clube do Catar

Principal reforço do Botafogo na temporada, Artur pode estar de saída. Contratado para o lugar de Luiz Henrique, o camisa 7 teve papel importante na reta final do ano, mas pode sair na próxima janela de transferências. Afinal, o Alvinegro tem uma dívida com o jogador e avalia negociá-lo com um clube do Catar que tem interesse em contratá-lo, de acordo com o “ge”.

O Botafogo não pretendia negociar Artur, mas a dívida pode ter mudado a decisão. O jogador está nos planos do técnico Davide Ancelotti, mas a dívida se tornou um problema. Assim, o clube do Catar está disposto a assumir o débito, o que seria bom para todas as partes. Dessa forma, há a possibilidade de saída na próxima janela de transferências.