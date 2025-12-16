Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arroyo provoca Matheuzinho e dispara xingamentos contra o Corinthians em live; veja vídeo

Arroyo provoca Matheuzinho e dispara xingamentos contra o Corinthians em live; veja vídeo

Atacante do Cruzeiro estava ao vivo no TikTok quando iniciou a sequência de ofensas contra o adversário da semifinal da Copa do Brasil
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante Keny Arroyo ainda está no clima de rivalidade atiçado pela semifinal da Copa do Brasil 2025, que terminou com a classificação do Corinthians nos pênaltis. Autor dos gols do Cruzeiro na partida, o equatoriano participou de uma live polêmica na tarde dessa segunda-feira (15), com xingamentos ao time paulista e provocações ao lateral Matheuzinho.

O clima esquentou quando um torcedor exaltou o Corinthians nos comentários da live. Instantaneamente, o atacante respondeu enaltecendo o Cruzeiro e direcionando ofensas ao clube paulista.

“Aqui é Cruzeiro, o maior de Minas (Gerais). Corinthians? Corinthians vai chupar meu *. Vai tomar no meio do seu *, Corinthians”, disse. Em outro momento, retomou declarações em tom ofensivo: “Corinthians é meu filho. Vai se f*. O Corinthians é arrombado”.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar