Andreas Pereira se torna novo reforço da agência de Ronaldo Fenômeno

O momento de Andreas Pereira

Dentro de campo, o meia viveu uma temporada marcada por contrastes. Nome importante da arrancada, amargou derrotas sofridas que influenciaram no balanço final do ano.

Contratado como um dos principais reforços para 2025, ele esteve em campo nas finais do Brasileiro e da Libertadores, mas amargou o vice de ambas para o Flamengo. Clube, aliás, que marcou um capítulo importante de sua carreira.

A ligação com o Rubro-Negro segue como um ponto sensível, e ele se tornou “persona non grata” para parte da torcida desde a final da Libertadores de 2021. Na ocasião, o meia falhou individualmente no lance que culminou no vice-campeonato do Flamengo justamente para o Palmeiras — e terminou derrotado pelo ex-clube em 2025.

O jogador ainda passou pelo Manchester United e pelo Fulham antes de chegar ao clube paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.