Andreas Pereira rebate provocações após título do Flamengo na Libertadores

Meio-campista do Palmeiras diz não guardar mágoas, valoriza o clube atual e afirma que foco está na próxima temporada

Em entrevista ao “Estadão”, Andreas minimizou as provocações e afirmou que seu foco está totalmente voltado ao Palmeiras.

Andreas Pereira se manifestou após virar alvo de provocações do Flamengo depois da conquista da Libertadores. Atualmente no Palmeiras, o meio-campista foi citado de forma indireta pelo clube rubro-negro após a final entre as duas equipes, disputada no último dia 29, em Lima, no Peru.

“Eles estão mais preocupados comigo do que em festejar a Libertadores. Não tenho rancor no coração, estou no Palmeiras, o mais importante hoje é o Palmeiras. Vamos descansar e focar, ver o que temos que melhorar ano que vem, porque vamos ganhar grandes conquistas”, declarou o jogador.

O meio-campista também destacou que sempre manteve uma postura de respeito ao longo da carreira, independentemente do clube que defendeu.

“Tenho respeito por todos os clubes em que joguei, nunca desrespeitei alguém na minha carreira. Mas, se acham isso mais importante falar de mim quando ganham um título, demonstra a grandeza do clube (Palmeiras)”, acrescentou.

A polêmica Palmeiras, Flamengo e Andreas Pereira

A relação de Andreas com o Flamengo ganhou contornos marcantes desde a final da Libertadores de 2021, quando o jogador, então no time carioca, cometeu um erro que originou o gol de Deyverson, responsável pelo título do Palmeiras naquela decisão.