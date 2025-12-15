Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zubeldía projeta número de reforços no Fluminense para 2026

Técnico argentino será o responsável por conduzir a construção do elenco para próxima temporada junto com a diretoria tricolor
Após a eliminação para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense foca suas atenções no planejamento para 2026. Em coletiva no último domingo (14), o técnico Luis Zubeldía estipulou quatro ou cinco reforços para a próxima temporada. No entanto, ressaltou que ainda se preocupa com as saídas.

“Nós (ele e diretoria) conversamos, mas é um momento sensível para falar, acabamos de ser eliminados. Não me parece ser o momento certo para falar disso. Estou digerindo a derrota, mas tem quatro ou cinco opções para poder reforçar e poder potencializar a equipe. Tem também questões de saída… Temos que ver um pouco de tudo. O mercado é difícil. Vamos fazer o possível dentro da realidade do clube”, projetou Zubeldía.

O Tricolor entra de férias e se reapresenta no começo de janeiro para a disputa do Campeonato Carioca e do Brasileirão, que inicia no dia 28 de janeiro.

Nino

Um dos possíveis reforços do Fluminense é o zagueiro Nino, ídolo do clube e hoje no Zenit. O defensor prioriza a volta ao Tricolor, que já tem acordo com o defensor. No entanto, Cruzeiro e Palmeiras tem interesse.

“Claro que esse tipo de jogador é sempre bem vindo, é jovem, zagueiro, já tem uma história aqui recente importante. Tomara que possamos trazê-lo, vamos ver o que acontece. Depois, em outras posições, seguramente. Não consigo ser preciso agora porque não tem sentido falar só das posições. Só vamos dando conta à medida que contratamos”, declarou Zubeldía.

Com a eliminação, o Fluminense encerra sua participação na temporada de 2025. O clube chegou à final do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão e parou na semifinal da Copa do Brasil. Além disso, chegou à mesma fase na Copa do Mundo de Clubes, nos EUA.

