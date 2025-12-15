Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Web resgata ”cutucada” do Cruzeiro em Tite, na mira do clube, em coletiva de Gabigol

Técnico é cotado para assumir o lugar de Leo Jardim na comissão celeste e pode se reencontrar com Gabriel Barbosa, após desavença no Flamengo
Autor Jogada 10
A eliminação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil provocou consequências que levaram torcedores à coletiva de apresentação de Gabigol pelo clube, em janeiro. Isso porque internautas resgataram um vídeo da provocação feita por Pedro Lourenço, gestor da SAF celeste, envolvendo a relação entre o atacante e o técnico Tite — alvo da cúpula mineira.

O vídeo voltou a circular justamente pelo interesse celeste no nome como substituto de Leonardo Jardim, que deixou o clube após a eliminação por 5 a 4 nos pênaltis para o Corinthians. Na ocasião, Pedrinho brincou ao sugerir que Gabriel teria imposto condição para aceitar o projeto esportivo do clube.

“Ele fez uma ressalva para mim: se fosse para vir um técnico aí, ele não viria”, disse o dirigente, aos risos, em referência indireta a Tite. A declaração também arrancou risadas do atacante, que negou qualquer veto, mas confirmou o desgaste.

“Eu não falei nada, mas vou falar agora: verdade. Agora, vocês sabem”, disse reconhecendo o histórico de conflito entre os dois.

