Web resgata ”cutucada” do Cruzeiro em Tite, na mira do clube, em coletiva de Gabigol

Técnico é cotado para assumir o lugar de Leo Jardim na comissão celeste e pode se reencontrar com Gabriel Barbosa, após desavença no Flamengo

A eliminação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil provocou consequências que levaram torcedores à coletiva de apresentação de Gabigol pelo clube, em janeiro. Isso porque internautas resgataram um vídeo da provocação feita por Pedro Lourenço, gestor da SAF celeste, envolvendo a relação entre o atacante e o técnico Tite — alvo da cúpula mineira .

O vídeo voltou a circular justamente pelo interesse celeste no nome como substituto de Leonardo Jardim, que deixou o clube após a eliminação por 5 a 4 nos pênaltis para o Corinthians. Na ocasião, Pedrinho brincou ao sugerir que Gabriel teria imposto condição para aceitar o projeto esportivo do clube.

“Ele fez uma ressalva para mim: se fosse para vir um técnico aí, ele não viria”, disse o dirigente, aos risos, em referência indireta a Tite. A declaração também arrancou risadas do atacante, que negou qualquer veto, mas confirmou o desgaste.

“Eu não falei nada, mas vou falar agora: verdade. Agora, vocês sabem”, disse reconhecendo o histórico de conflito entre os dois.