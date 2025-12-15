Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo! Dilsinho comemora classificação do Vasco com invasão em show do Menos é Mais

Tensão e celebração do cantor junto com Gustavo Goes, da banda brasiliense, viralizou entre cruz-maltinos nas redes sociais
Dilsinho teve um dos melhores motivos desta década para invadir o palco de apresentação do grupo Menos é Mais, ainda no início do show, no último domingo (14). Vascaíno declarado, o cantor não segurou a emoção com a classificação do Vasco à final da Copa do Brasil e foi correndo celebrar com Gustavo Goes, músico da banca e também torcedor do clube.

Antes da confirmação da vaga, Gustavo Goes acompanhou o tempo regulamentar da semifinal ainda nos bastidores, vestido com as cores do Vasco. O show teve início quase paralelamente ao pontapé nas disputas de pênaltis no Maracanã e, por isso, o músico isolou-se em uma corrente de fé antes de subir ao palco. 

Sem poder assistir às cobranças, deu início a apresentação com o grupo de pagode. Acontece que Dilsinho seguiu acompanhando a decisão nos bastidores e, após o apito final, invadiu o palco para celebrar com um abraço junto ao amigo.

